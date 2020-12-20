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В Петербурге госпитализировали максимальное число пациентов с COVID-19
В Петербурге госпитализировали максимальное число пациентов с COVID-19
Нагрузка на стационары в Петербурге не снижается, за неделю госпитализированы 6 139 пациентов с COVID-19, что стало максимумом за время пандемии, сообщает... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T19:36
2020-12-20T19:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Нагрузка на стационары в Петербурге не снижается, за неделю госпитализированы 6 139 пациентов с COVID-19, что стало максимумом за время пандемии, сообщает городской комитет по здравоохранению."За текущую неделю в стационары города, оказывающие помощь больным с коронавирусной инфекцией, было госпитализировано 6 139 пациентов, что на 6,6 процентов больше предыдущей недели. Это максимальное значение за время пандемии. Нагрузка на стационары не снижается", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 2326 человек. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 200 813 случаев заражения COVID-19, скончались 6 840 человек. Выздоровели 117 132 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург, общество

В Петербурге госпитализировали максимальное число пациентов с COVID-19

19:36 20.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Нагрузка на стационары в Петербурге не снижается, за неделю госпитализированы 6 139 пациентов с COVID-19, что стало максимумом за время пандемии, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"За текущую неделю в стационары города, оказывающие помощь больным с коронавирусной инфекцией, было госпитализировано 6 139 пациентов, что на 6,6 процентов больше предыдущей недели. Это максимальное значение за время пандемии. Нагрузка на стационары не снижается", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское. - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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Близко к максимуму. В России выявили почти 29 тысяч новых случаев COVID
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 2326 человек. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 200 813 случаев заражения COVID-19, скончались 6 840 человек. Выздоровели 117 132 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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