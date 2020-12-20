https://ria.ru/20201220/gospitalizatsiya-1590133352.html

В Петербурге госпитализировали максимальное число пациентов с COVID-19

В Петербурге госпитализировали максимальное число пациентов с COVID-19

Нагрузка на стационары в Петербурге не снижается, за неделю госпитализированы 6 139 пациентов с COVID-19, что стало максимумом за время пандемии, сообщает... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T19:36

2020-12-20T19:36

2020-12-20T19:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588656676_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_70cd90e4e7a37ea4b14695aea621bba9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Нагрузка на стационары в Петербурге не снижается, за неделю госпитализированы 6 139 пациентов с COVID-19, что стало максимумом за время пандемии, сообщает городской комитет по здравоохранению."За текущую неделю в стационары города, оказывающие помощь больным с коронавирусной инфекцией, было госпитализировано 6 139 пациентов, что на 6,6 процентов больше предыдущей недели. Это максимальное значение за время пандемии. Нагрузка на стационары не снижается", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 2326 человек. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 200 813 случаев заражения COVID-19, скончались 6 840 человек. Выздоровели 117 132 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/koronavirus-1590094904.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург, общество