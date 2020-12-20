https://ria.ru/20201220/goroskop-1589955651.html

Названы знаки зодиака, которые больше всех хотят угодить остальным

Названы знаки зодиака, которые больше всех хотят угодить остальным

Писательница и эксперт по астрологии из Индии Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые больше всех хотят угодить остальным и практически никогда не... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T07:10

2020-12-20T07:10

2020-12-20T07:10

культура

гороскоп

астрология

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии из Индии Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые больше всех хотят угодить остальным и практически никогда не говорят слово "нет", чтобы никого не обидеть, сообщает Pinkvilla. По ее словам, таких людей еще называют "фальшивыми", поскольку они подстраиваются под тех, с кем общаются и находятся рядом. Но это не совсем правильно, так как часто они даже забывают о себе, чтобы всем вокруг было хорошо. По словам астролога, Тельцы как раз такие, они угождает остальным не ради собственной выгоды. Для них куда важнее быть тактичными и внимательными. Представители этого знака искренне хотят помогать людям. Львы склонны ставить потребности других выше собственных, из-за чего часто забывают о себе. Все это в итоге приводит к тому, что Львы пренебрегают своими симпатиями и интересами. Будучи перфекционистами Девы хотят, чтобы все было в порядке. Это значит, что они изо всех будут помогать кому-то выйти из неприятной ситуации, лишь бы все стало хорошо. Весы терпеть не могут конфликты и стараются не участвовать в них. Представители этого знака не хотят говорить кому-то, что он или она им не нравится. Поэтому Весы будут вести себя наилучшим образом со всеми, чтобы избежать негатива. Писательница считает, что Рыбы практически не умеют говорить слово "нет". Представители этого знака скорее изменят свои планы и забудут о свои эмоциях, чем откажут кому-то в просьбе.

https://ria.ru/20201206/goroskop-1587731072.html

https://ria.ru/20201213/astrologiya-1588842889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гороскоп, астрология