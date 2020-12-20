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В Иваново четыре человека погибли от отравления угарным газом
В Иваново четыре человека погибли от отравления угарным газом
Тела четырех человек, в том числе 15-летней девочки и пятилетнего мальчика, с признаками отравления угарным газом обнаружены в одном из домов Иваново, сообщает... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T22:19
2020-12-20T22:19
2020-12-20T22:19
следственный комитет россии (ск рф)
иваново
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. Тела четырех человек, в том числе 15-летней девочки и пятилетнего мальчика, с признаками отравления угарным газом обнаружены в одном из домов Иваново, сообщает в воскресенье управление СК РФ по региону."Двадцатого декабря 2020 года в квартире одного из домов по ул. Калинцева областного центра были обнаружены тела четырех человек, в том числе 15-летней девушки и 5-летнего мальчика, с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении.Для установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц."В настоящее время производится осмотр места происшествия, а также изъятие газового оборудования и документации, решается вопрос о назначении судебно-медицинских экспертиз и иных необходимых экспертных исследований", - информирует следствие.
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следственный комитет россии (ск рф), иваново, происшествия
ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости.
Тела четырех человек, в том числе 15-летней девочки и пятилетнего мальчика, с признаками отравления угарным газом обнаружены в одном из домов Иваново
, сообщает в воскресенье управление СК
РФ по региону.
"Двадцатого декабря 2020 года в квартире одного из домов по ул. Калинцева областного центра были обнаружены тела четырех человек, в том числе 15-летней девушки и 5-летнего мальчика, с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении.
Для установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
"В настоящее время производится осмотр места происшествия, а также изъятие газового оборудования и документации, решается вопрос о назначении судебно-медицинских экспертиз и иных необходимых экспертных исследований", - информирует следствие.