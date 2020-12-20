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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201220/erevan-1590123253.html
Ереван сообщил о размещении пограннарядов на дороге в Сюнике
Ереван сообщил о размещении пограннарядов на дороге в Сюнике
Служба национальной безопасности Армении сообщила в воскресенье, что на участке автодороги Горис-Капан в приграничной с Азербайджаном Сюникской области... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T17:40
2020-12-20T17:40
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
наира зограбян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 дек – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении сообщила в воскресенье, что на участке автодороги Горис-Капан в приграничной с Азербайджаном Сюникской области армянскими и азербайджанскими пограничниками проводятся работы по размещению пограничных нарядов.Ранее в армянском МИД заявили, что Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. В ведомстве заявили, что уточнение позиций связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащих с Арменией. Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. В воскресенье депутат парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян выложила в Facebook видео, заявив, что на кадрах - азербайджанские военные на дороге в Сюникской области близ села Воротан."На участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан в Сюникской области армянскими и азербайджанскими пограничниками в сотрудничестве с российскими коллегами проводятся работы по размещению пограничных нарядов", - говорится в сообщении на сайте СНБ. Отмечается, что этот процесс завершится в ближайшие дни и там будет обеспечено безопасное движения. "Чтобы избежать нежелательных инцидентов во время указанного процесса призываем граждан проявлять должную бдительность, а при возникновении проблем или вопросов звонить на горячую линию пограничных войск СНБ", - говорится в сообщении.Между тем руководство Сюникской области призвало в воскресенье жителей в целях безопасности не покидать охраняемой армянскими военнослужащими территории Сюника, например для вырубки леса или выпаса скота. Власти области заявили, что автодорога Горис-Капан контролируется военнослужащими ВС Армении, ополченцами, а также армянскими и российскими пограничниками.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201129/karabakh-1586869771.html
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никол пашинян, наира зограбян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Ереван сообщил о размещении пограннарядов на дороге в Сюнике

17:40 20.12.2020
 
© Sputnik / Aram NersesyanАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© Sputnik / Aram Nersesyan
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ЕРЕВАН, 20 дек – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении сообщила в воскресенье, что на участке автодороги Горис-Капан в приграничной с Азербайджаном Сюникской области армянскими и азербайджанскими пограничниками проводятся работы по размещению пограничных нарядов.
Ранее в армянском МИД заявили, что Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. В ведомстве заявили, что уточнение позиций связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащих с Арменией. Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. В воскресенье депутат парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян выложила в Facebook видео, заявив, что на кадрах - азербайджанские военные на дороге в Сюникской области близ села Воротан.
"На участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан в Сюникской области армянскими и азербайджанскими пограничниками в сотрудничестве с российскими коллегами проводятся работы по размещению пограничных нарядов", - говорится в сообщении на сайте СНБ. Отмечается, что этот процесс завершится в ближайшие дни и там будет обеспечено безопасное движения. "Чтобы избежать нежелательных инцидентов во время указанного процесса призываем граждан проявлять должную бдительность, а при возникновении проблем или вопросов звонить на горячую линию пограничных войск СНБ", - говорится в сообщении.
Между тем руководство Сюникской области призвало в воскресенье жителей в целях безопасности не покидать охраняемой армянскими военнослужащими территории Сюника, например для вырубки леса или выпаса скота. Власти области заявили, что автодорога Горис-Капан контролируется военнослужащими ВС Армении, ополченцами, а также армянскими и российскими пограничниками.
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В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНаира ЗограбянИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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