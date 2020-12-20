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Новый год—2021
https://ria.ru/20201220/elka-1590115458.html
Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году
Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году
Новогодний спектакль в Кремле по телевизору смогут увидеть еще больше человек, считает председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T16:04
2020-12-20T16:06
новый год—2021
московская федерация профсоюзов
государственный кремлевский дворец
владимир малышев
михаил антонцев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новогодний спектакль в Кремле по телевизору смогут увидеть еще больше человек, считает председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.Ранее сообщалось, что Московский профсоюз в связи с пандемией готовит для Кремлевской елки спектакль для показа на телевидении вместо традиционного представления на территории Кремля."Я не сомневаюсь, что все пройдёт успешно, ибо слишком много в это вложено сил, опыта, да и традиций, которые нужно сохранять в любой ситуации. Поэтому в этом году я уверен, что спектакль будет просмотрен гораздо большим количеством зрителей, к сожалению, не в самом Государственном Кремлевском дворце, а на экранах", - сказал Антонцев журналистам.Он выразил надежду, что многие центральные каналы разместят спектакль в сетке вещания.Главный режиссер Кремлевской елки Михаил Малышев рассказал журналистам об особенностях подготовки к празднику в условиях ограничений из-за коронавируса. По его словам, когда артисты работают в пустом зале, они не слышат привычных аплодисментов, но держат в голове, что увидевшие представления ахнут при его просмотре по телевизоре. По его словам, они постараются и дальше использовать этот формат."Для нас это большая школа... На следующий год, я уверен, когда здесь, в этом зале будет шумно от огромного количества детей, нам все равно будет хотеться сделать и телевизионную версию тоже", - сказал Малышев.
https://ria.ru/20201218/prazdnik-1589856691.html
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московская федерация профсоюзов, государственный кремлевский дворец, владимир малышев, михаил антонцев

Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году

16:04 20.12.2020 (обновлено: 16:06 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСцена из новогоднего представления на Кремлевской елке
Сцена из новогоднего представления на Кремлевской елке - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новогодний спектакль в Кремле по телевизору смогут увидеть еще больше человек, считает председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.
Ранее сообщалось, что Московский профсоюз в связи с пандемией готовит для Кремлевской елки спектакль для показа на телевидении вместо традиционного представления на территории Кремля.
"Я не сомневаюсь, что все пройдёт успешно, ибо слишком много в это вложено сил, опыта, да и традиций, которые нужно сохранять в любой ситуации. Поэтому в этом году я уверен, что спектакль будет просмотрен гораздо большим количеством зрителей, к сожалению, не в самом Государственном Кремлевском дворце, а на экранах", - сказал Антонцев журналистам.
Он выразил надежду, что многие центральные каналы разместят спектакль в сетке вещания.
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Главный режиссер Кремлевской елки Михаил Малышев рассказал журналистам об особенностях подготовки к празднику в условиях ограничений из-за коронавируса. По его словам, когда артисты работают в пустом зале, они не слышат привычных аплодисментов, но держат в голове, что увидевшие представления ахнут при его просмотре по телевизоре. По его словам, они постараются и дальше использовать этот формат.
"Для нас это большая школа... На следующий год, я уверен, когда здесь, в этом зале будет шумно от огромного количества детей, нам все равно будет хотеться сделать и телевизионную версию тоже", - сказал Малышев.
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