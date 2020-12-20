Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году
16:04 20.12.2020 (обновлено: 16:06 20.12.2020)
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСцена из новогоднего представления на Кремлевской елке
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новогодний спектакль в Кремле по телевизору смогут увидеть еще больше человек, считает председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.
Ранее сообщалось, что Московский профсоюз в связи с пандемией готовит для Кремлевской елки спектакль для показа на телевидении вместо традиционного представления на территории Кремля.
"Я не сомневаюсь, что все пройдёт успешно, ибо слишком много в это вложено сил, опыта, да и традиций, которые нужно сохранять в любой ситуации. Поэтому в этом году я уверен, что спектакль будет просмотрен гораздо большим количеством зрителей, к сожалению, не в самом Государственном Кремлевском дворце, а на экранах", - сказал Антонцев журналистам.
Он выразил надежду, что многие центральные каналы разместят спектакль в сетке вещания.
Главный режиссер Кремлевской елки Михаил Малышев рассказал журналистам об особенностях подготовки к празднику в условиях ограничений из-за коронавируса. По его словам, когда артисты работают в пустом зале, они не слышат привычных аплодисментов, но держат в голове, что увидевшие представления ахнут при его просмотре по телевизоре. По его словам, они постараются и дальше использовать этот формат.
"Для нас это большая школа... На следующий год, я уверен, когда здесь, в этом зале будет шумно от огромного количества детей, нам все равно будет хотеться сделать и телевизионную версию тоже", - сказал Малышев.
9 декабря, 01:01Главная елка России