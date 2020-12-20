https://ria.ru/20201220/elka-1590115458.html

Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году

Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году

Новогодний спектакль в Кремле по телевизору смогут увидеть еще больше человек, считает председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T16:04

2020-12-20T16:04

2020-12-20T16:06

новый год—2021

московская федерация профсоюзов

государственный кремлевский дворец

владимир малышев

михаил антонцев

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новогодний спектакль в Кремле по телевизору смогут увидеть еще больше человек, считает председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.Ранее сообщалось, что Московский профсоюз в связи с пандемией готовит для Кремлевской елки спектакль для показа на телевидении вместо традиционного представления на территории Кремля."Я не сомневаюсь, что все пройдёт успешно, ибо слишком много в это вложено сил, опыта, да и традиций, которые нужно сохранять в любой ситуации. Поэтому в этом году я уверен, что спектакль будет просмотрен гораздо большим количеством зрителей, к сожалению, не в самом Государственном Кремлевском дворце, а на экранах", - сказал Антонцев журналистам.Он выразил надежду, что многие центральные каналы разместят спектакль в сетке вещания.Главный режиссер Кремлевской елки Михаил Малышев рассказал журналистам об особенностях подготовки к празднику в условиях ограничений из-за коронавируса. По его словам, когда артисты работают в пустом зале, они не слышат привычных аплодисментов, но держат в голове, что увидевшие представления ахнут при его просмотре по телевизоре. По его словам, они постараются и дальше использовать этот формат."Для нас это большая школа... На следующий год, я уверен, когда здесь, в этом зале будет шумно от огромного количества детей, нам все равно будет хотеться сделать и телевизионную версию тоже", - сказал Малышев.

https://ria.ru/20201218/prazdnik-1589856691.html

https://ria.ru/20201209/elka-1588055374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская федерация профсоюзов, государственный кремлевский дворец, владимир малышев, михаил антонцев