https://ria.ru/20201220/elka-1590081817.html

Кинолог рассказал, как нарядить елку безопасно для здоровья собаки

Кинолог рассказал, как нарядить елку безопасно для здоровья собаки

Новогодняя ёлка, в случае присутствия в доме собаки, не должна быть украшена мишурой, бьющимися или съедобными игрушками, а также доступными для животного... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T04:33

2020-12-20T04:33

2020-12-20T04:33

новый год—2021

россия

владимир голубович

общество

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Новогодняя ёлка, в случае присутствия в доме собаки, не должна быть украшена мишурой, бьющимися или съедобными игрушками, а также доступными для животного проводами гирлянд, поскольку эти украшения могут привести к несчастным случаям с животным, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев."Редкая квартира остается в праздничные дни без новогодней ёлки. Все мы очень любим этот сказочный символ Нового года, и собаководу нет нужды отказывать себе в удовольствии, если он вовремя позаботится о том, чтобы ель не превратилась в опасную игрушку для собаки", - рассказал кинолог.Самыми опасными для собаки предметами он назвал "дождик", стеклянные и пластиковые игрушки, которые находятся в пределах досягаемости собаки. От мишуры кинолог советует полностью отказаться, а опасные игрушки повесить как можно выше."Мишуру легко проглотить, что может привести к закупорке пищеварительного тракта. Лучше остановите свой выбор на гирляндах из натурального материала и постарайтесь как можно плотнее обернуть ими новогоднюю ель, чтобы свисающие элементы не привлекали внимание собаки. Стеклянные игрушки легко ломаются и бьются, осколки могут поранить животное, поэтому лучше предпочесть игрушки из натуральных материалов, например из шелка, дерева, шерсти, бумаги, папье-маше. Если у вас есть семейные украшения, которые вы бережете, лучше разместить их на самой макушке ели, в недоступном для питомца месте", - рассказал он.Все украшения, сказал Голубев, следует надежно привязывать к веткам.Помимо этого, не стоит использовать для украшения ёлки съедобные игрушки. "Не провоцируйте собаку шведским столом из опасных сладостей. Любая гирлянда из съедобных предметов – это не только вредная для собаки еда, но и риск проглотить нитку или уронить ёлку", - сказал Голубев.Саму ёлку он предлагает надежно закрепить или выбрать небольшое деревце, которое можно поставить в недоступное для питомца место, например, на подоконник, чтобы собака не могла его уронить. "Вы также можете прикрепить ёлку к стене или к потолку специальными канатиками, чтобы она не завалилась на собаку. Самое подходящее место для ёлки в доме – это угол комнаты, вдали от бытовых предметов", - добавил он.Вместо питающейся от сети гирлянды кинолог советует использовать украшение, работающее на батарейках, или такие, которые автоматически отключается при перекусывании."Будьте крайне внимательны к электрическим проводам. Длинные шнуры, переходники и удлинители – источник опасности для собаки, возможно поражение электрическим током при пережевывании", - сказал Голубев.

https://ria.ru/20201213/sobaki-1588964401.html

https://ria.ru/20201206/sobaki-1587863196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир голубович, общество