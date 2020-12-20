https://ria.ru/20201220/dtp-1590076150.html

В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе

В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе

Три человека погибли в автомобильной аварии на федеральной трассе "Вятка" в Кировской области, сообщается на сайте регионального МВД. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T00:22

2020-12-20T00:22

2020-12-20T09:53

кировская область

происшествия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Три человека погибли в автомобильной аварии на федеральной трассе "Вятка" в Кировской области, сообщается на сайте регионального МВД.ДТП произошло в субботу в 18.05, столкнулись Nissan Juke и Lada Granta.Движение по трассе ограничено.

https://ria.ru/20201219/dtp-1590065481.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировская область, происшествия