https://ria.ru/20201220/dtp-1590076150.html
В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе
В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе
Три человека погибли в автомобильной аварии на федеральной трассе "Вятка" в Кировской области, сообщается на сайте регионального МВД. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T00:22
2020-12-20T00:22
2020-12-20T09:53
кировская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590089280_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_dedf50155ed9d72b2a87bc9ea3f6782f.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Три человека погибли в автомобильной аварии на федеральной трассе "Вятка" в Кировской области, сообщается на сайте регионального МВД.ДТП произошло в субботу в 18.05, столкнулись Nissan Juke и Lada Granta.Движение по трассе ограничено.
https://ria.ru/20201219/dtp-1590065481.html
кировская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590089280_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a13ba3e41cd9f64e5e332512d8d48c4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, происшествия