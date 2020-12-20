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В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе
В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе
Три человека погибли в автомобильной аварии на федеральной трассе "Вятка" в Кировской области, сообщается на сайте регионального МВД. РИА Новости, 20.12.2020
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кировская область
происшествия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Три человека погибли в автомобильной аварии на федеральной трассе "Вятка" в Кировской области, сообщается на сайте регионального МВД.ДТП произошло в субботу в 18.05, столкнулись Nissan Juke и Lada Granta.Движение по трассе ограничено.
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кировская область, происшествия

В Кировской области три человека погибли в ДТП на трассе

00:22 20.12.2020 (обновлено: 09:53 20.12.2020)
 
© Фото : ГИБДД по Кировской областиДТП на федеральной трассе "Вятка" в Кировской области с участием автомобилей Nissan Juke и Lada Granta
ДТП на федеральной трассе Вятка в Кировской области с участием автомобилей Nissan Juke и Lada Granta - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© Фото : ГИБДД по Кировской области
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Три человека погибли в автомобильной аварии на федеральной трассе "Вятка" в Кировской области, сообщается на сайте регионального МВД.
ДТП произошло в субботу в 18.05, столкнулись Nissan Juke и Lada Granta.
"По предварительным данным, в результате происшествия три человека погибли и четверо получили травмы", - говорится в сообщении.
Движение по трассе ограничено.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
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