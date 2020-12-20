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Генерал ВСУ заявил о невозможности "хорватского сценария" в Донбассе
Генерал ВСУ заявил о невозможности "хорватского сценария" в Донбассе
В Донбассе невозможна реализация "хорватского сценария", об этом в эфире Четвертого канала заявил украинский генерал Виктор Назаров. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T02:44
2020-12-20T14:36
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Донбассе невозможна реализация "хорватского сценария", об этом в эфире Четвертого канала заявил украинский генерал Виктор Назаров."Приводят примеры, что надо было — как Хорватия делала против Сербии, когда, как помните, была у них война. Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией не было Российской Федерации, которая находилась к ней впритык. Да, возможно, они ее поддерживали чем могли, помогали, но физически не были за спиной. А за спиной Хорватии была НАТО — мощные вооруженные силы", — заявил Назаров.По его словам, попытка фронтального наступления в Донбассе была бы очень рискованной из-за высоких потерь."Просто была бы война на уничтожение боевого потенциала, однозначно не в нашу пользу", — добавил генерал.В апреле 2014-го Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа по деэскалации, но перестрелки продолжаются.В январе 2015 года Верховная рада подписала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.В августе 1995 года хорватская армия начала операцию "Буря", которая продолжалась несколько дней и завершилась ликвидацией самопровозглашенной Республики Сербская Краина. Хорватские части за 84 часа взяли под контроль все сербские территории, кроме Восточной Славонии. В операции участвовало около 200 тысяч хорватских военных.В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, от ста до нескольких тысяч гражданских были убиты.
https://ria.ru/20201204/donbass-1587543617.html
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донбасс, вооруженные силы украины, нато, оон, украина, в мире

Генерал ВСУ заявил о невозможности "хорватского сценария" в Донбассе

02:44 20.12.2020 (обновлено: 14:36 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие ведут огонь из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 на артиллерийском полигоне в селе Девички Киевской области
Украинские военнослужащие ведут огонь из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 на артиллерийском полигоне в селе Девички Киевской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Донбассе невозможна реализация "хорватского сценария", об этом в эфире Четвертого канала заявил украинский генерал Виктор Назаров.
"Приводят примеры, что надо было — как Хорватия делала против Сербии, когда, как помните, была у них война. Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией не было Российской Федерации, которая находилась к ней впритык. Да, возможно, они ее поддерживали чем могли, помогали, но физически не были за спиной. А за спиной Хорватии была НАТО — мощные вооруженные силы", — заявил Назаров.
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По его словам, попытка фронтального наступления в Донбассе была бы очень рискованной из-за высоких потерь.
"Просто была бы война на уничтожение боевого потенциала, однозначно не в нашу пользу", — добавил генерал.
В апреле 2014-го Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа по деэскалации, но перестрелки продолжаются.
В январе 2015 года Верховная рада подписала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
В августе 1995 года хорватская армия начала операцию "Буря", которая продолжалась несколько дней и завершилась ликвидацией самопровозглашенной Республики Сербская Краина. Хорватские части за 84 часа взяли под контроль все сербские территории, кроме Восточной Славонии. В операции участвовало около 200 тысяч хорватских военных.
В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, от ста до нескольких тысяч гражданских были убиты.
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