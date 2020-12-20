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Ученый оценил исследование о "неожиданной способности коронавируса"
Ученый оценил исследование о "неожиданной способности коронавируса"
Фрагменты генома коронавируса не могут проникнуть в геном человека, заявил Ura.ru заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T11:42
2020-12-20T11:42
2020-12-20T13:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
массачусетский технологический институт
сша
в мире
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Фрагменты генома коронавируса не могут проникнуть в геном человека, заявил Ura.ru заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков.Он объяснил, что генетический материал коронавируса представлен рибонуклеиновой кислотой (РНК), в то время как человеческий — дезоксирибонуклеиновой (ДНК).Специалист отметил, что выводы американских ученых были сделаны в лаборатории, поэтому их справедливость находится под сомнением в условиях реальной жизни.Ранее исследователи из Массачусетского технологического института выяснили, что небольшие фрагменты генома коронавируса способны включаться в геном человека. При этом они не уточнили, на какой срок вирус внедряется в клетки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201211/myalgia-1588862901.html
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коронавирус covid-19, массачусетский технологический институт, сша, в мире