https://ria.ru/20201220/deripaska-1590132494.html

Дерипаска усомнился в возвращении к "нормальной жизни" до 2023 года

Дерипаска усомнился в возвращении к "нормальной жизни" до 2023 года

Человечество вряд ли сможет вернуться к привычной жизни раньше 2023 года, считает бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом он написал в телеграме. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T19:27

2020-12-20T19:27

2020-12-20T20:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

олег дерипаска

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Человечество вряд ли сможет вернуться к привычной жизни раньше 2023 года, считает бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом он написал в телеграме.Комментируя прогнозы экспертов и чиновников о том, что пандемия коронавируса может закончиться в ближайшие месяцы, миллиардер обратил внимание на задачи, которые предстоит решить для устранения угрозы распространение инфекции. Он объяснил, что необходимо пройти множество "сложных этапов" для этого. "Вакцинация 25% наиболее активного населения, медицинские паспорта с иммунным статусом, качественные онлайн-сервисы и образование", — перечислил бизнесмен. Также он обратил внимание на необходимость региональных локдаунов и активного поиска инфицированных. "Вряд ли раньше. Пока понаступаем на грабли", — заключил Дерипаска.Около 75 миллионов человек во всем мире заразились коронавирусом, из них почти 1,7 миллиона скончались. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России инфицированы примерно 2,85 миллиона человек, из которых почти 2,3 миллиона выздоровели и 50,9 тысячи скончались. За последние сутки выявлено 28 948 случаев заражения. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/posledstviya-1590117941.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, олег дерипаска