https://ria.ru/20201220/covid-1590079800.html

Врач перечислил предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей

Врач перечислил предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей

Внутри группы риска по коронавирусу есть люди, имеющие повышенный шанс получить тяжелую форму течения болезни. Кто эти люди, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T02:09

2020-12-20T02:09

2020-12-20T05:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Внутри группы риска по коронавирусу есть люди, имеющие повышенный шанс получить тяжелую форму течения болезни. Кто эти люди, рассказал в интервью радио Sputnik сосудистый хирург, врач клиники "Центр флебологии" Амиран Демуров.Хронические заболевания и преклонный возраст увеличивают риск заразиться коронавирусом, однако не гарантируют, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Исключение составляет предрасположенность к тромбообразованию, при ее наличии легкого течения коронавирусной инфекции не будет, отметил Амиран Демуров. Амиран Демуров призвал не заниматься самолечением и не принимать без указания врача препараты, которые разжижают кровь. По его словам, бесконтрольный прием антикоагулянтов может вызвать крайне нежелательные побочные эффекты."Препараты антикоагулянты могут приводить к кровотечениям, в том числе к длительным, фатальным, которые сложно останавливать. Это могут быть внутренние кровотечения, кровоизлияния в головной мозг или глаза. У женщин это еще могут быть неконтролируемые менструальные кровотечения. В плане разжижения крови с одной стороны – тромбы, с другой стороны – кровотечения, поэтому нужно придерживаться золотой середины ", – посоветовал Амиран Демуров в интервью радио Sputnik. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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