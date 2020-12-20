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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Биткоин обновил исторический максимум
Биткоин обновил исторический максимум
Биткоин в воскресенье дорожает более чем на 1,31% - стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 24 тысяч долларов, побив очередной... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T23:51
2020-12-20T23:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
криптовалюта
биткоин
весь мир
в мире
экономика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Биткоин в воскресенье дорожает более чем на 1,31% - стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 24 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.45 мск биткоин дорожал на 1,90% - до 24 204 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 1,59%, до 24 248 долларов.На долю биткоина приходится примерно 65,6% всего глобального рынка криптовалют.
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криптовалюта, биткоин, весь мир, в мире, экономика

Биткоин обновил исторический максимум

23:51 20.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Биткоин в воскресенье дорожает более чем на 1,31% - стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 24 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.45 мск биткоин дорожал на 1,90% - до 24 204 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 1,59%, до 24 248 долларов.
Волатильные валюты: доллар теряет позиции, а биткоин растет - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 21:33Кошелек
Волатильные валюты: доллар теряет позиции, а биткоин растет
На долю биткоина приходится примерно 65,6% всего глобального рынка криптовалют.
 
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