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Биткоин обновил исторический максимум
Биткоин обновил исторический максимум
Биткоин в воскресенье дорожает более чем на 1,31% - стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 24 тысяч долларов, побив очередной... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T23:51
2020-12-20T23:51
2020-12-20T23:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
криптовалюта
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Биткоин в воскресенье дорожает более чем на 1,31% - стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 24 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.45 мск биткоин дорожал на 1,90% - до 24 204 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 1,59%, до 24 248 долларов.На долю биткоина приходится примерно 65,6% всего глобального рынка криптовалют.
https://radiosputnik.ria.ru/20201217/1589810952.html
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