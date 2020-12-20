В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске
МИНСК, 20 дек - РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали 18-летнего администратора Telegram-канала, распространявшего личные данные силовиков, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Белоруссии.
"Сотрудники ГУБОПиК (главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией – ред.) МВД вышли на 18-летнего студента из Молодечно, который управлял Telegram-каналом "Каратели Молодечно". Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и агитировал за участие в массовых беспорядках на территории Минской области", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в его Telegram-канале.
Согласно сообщению, "в своих постах задержанный призывал к погромам и обучал способам их совершения, делился с участниками ссылками на инструкции по перекрытию железнодорожного транспорта, информацию дублировал и в других деструктивных чатах".
Отмечается, что один из пострадавших - руководитель следственного подразделения, о котором задержанный распространил в Telegram-канале ложные порочащие сведения. "Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за клевету", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что МВД продолжает "документировать противоправную деятельность лиц, администрирующих деструктивные Telegram-каналы, размещающих призывы к организации массовых беспорядков, угрозы, оскорбления и клевету в отношении должностных лиц".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа участников и перемещении их с улиц во дворы.
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