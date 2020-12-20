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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201220/belorussiya-1590116429.html
В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков
В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков
Белорусские правоохранители задержали 18-летнего администратора Telegram-канала, распространявшего личные данные силовиков, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T16:15
2020-12-20T16:15
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
telegram (приложение)
молодечно
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 20 дек - РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали 18-летнего администратора Telegram-канала, распространявшего личные данные силовиков, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Белоруссии."Сотрудники ГУБОПиК (главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией – ред.) МВД вышли на 18-летнего студента из Молодечно, который управлял Telegram-каналом "Каратели Молодечно". Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и агитировал за участие в массовых беспорядках на территории Минской области", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в его Telegram-канале.Согласно сообщению, "в своих постах задержанный призывал к погромам и обучал способам их совершения, делился с участниками ссылками на инструкции по перекрытию железнодорожного транспорта, информацию дублировал и в других деструктивных чатах".Отмечается, что один из пострадавших - руководитель следственного подразделения, о котором задержанный распространил в Telegram-канале ложные порочащие сведения. "Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за клевету", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что МВД продолжает "документировать противоправную деятельность лиц, администрирующих деструктивные Telegram-каналы, размещающих призывы к организации массовых беспорядков, угрозы, оскорбления и клевету в отношении должностных лиц".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа участников и перемещении их с улиц во дворы.
https://ria.ru/20201220/zaderzhannye-1590113277.html
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мвд белоруссии, telegram (приложение), молодечно, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков

16:15 20.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 20 дек - РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали 18-летнего администратора Telegram-канала, распространявшего личные данные силовиков, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Белоруссии.
"Сотрудники ГУБОПиК (главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией – ред.) МВД вышли на 18-летнего студента из Молодечно, который управлял Telegram-каналом "Каратели Молодечно". Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и агитировал за участие в массовых беспорядках на территории Минской области", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в его Telegram-канале.
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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Согласно сообщению, "в своих постах задержанный призывал к погромам и обучал способам их совершения, делился с участниками ссылками на инструкции по перекрытию железнодорожного транспорта, информацию дублировал и в других деструктивных чатах".
Отмечается, что один из пострадавших - руководитель следственного подразделения, о котором задержанный распространил в Telegram-канале ложные порочащие сведения. "Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за клевету", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что МВД продолжает "документировать противоправную деятельность лиц, администрирующих деструктивные Telegram-каналы, размещающих призывы к организации массовых беспорядков, угрозы, оскорбления и клевету в отношении должностных лиц".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа участников и перемещении их с улиц во дворы.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииTelegram (приложение)МолодечноАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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