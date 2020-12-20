https://ria.ru/20201220/belorussiya-1590103202.html

Мисс Белоруссия — 2008 вышла на свободу после 42 суток ареста

Мисс Белоруссия — 2008 вышла на свободу после 42 суток ареста

Обладательница титула "Мисс Белоруссия — 2008" Ольга Хижинкова вышла на свободу после 42 суток административного ареста, назначенного ей судом из-за участия в... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T13:31

2020-12-20T13:31

2020-12-20T14:10

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 20 дек — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Белоруссия — 2008" Ольга Хижинкова вышла на свободу после 42 суток административного ареста, назначенного ей судом из-за участия в несанкционированных акциях протеста, сообщает в воскресенье Белорусский фонд спортивной солидарности, поддерживающий критикующих власть спортсменов."Мисс Беларусь — 2008 и бывшая пресс-секретарь брестского "Динамо" (футбольного клуба. — Прим. ред.) Ольга Хижинкова вышла на свободу", — говорится в сообщении фонда на Facebook. Там отмечается, что накануне освобождения Хижинкову перевели из изолятора в Минске в изолятор в Жодино.Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, Хижинкова была задержана на несанкционированной акции протеста на площади Свободы в центре Минска 8 ноября. С тех пор прошло несколько судов, которые назначали ей разные сроки ареста за участие в акциях протеста. В совокупности она провела под арестом 42 дня.До этого Хижинкова поддержала протесты в Белоруссии, уволилась из Национальной школы красоты, где работала до недавнего времени.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа участников и перемещении их с улиц во дворы.

https://ria.ru/20201220/siloviki-1590097865.html

https://ria.ru/20201218/konflikty-1589905940.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире