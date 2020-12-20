Мисс Белоруссия — 2008 вышла на свободу после 42 суток ареста
13:31 20.12.2020 (обновлено: 14:10 20.12.2020)
CC BY-SA 3.0 / Serge Serebro, Vitebsk Popular News / Белорусская модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь-2008" Ольга Хижинкова
МИНСК, 20 дек — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Белоруссия — 2008" Ольга Хижинкова вышла на свободу после 42 суток административного ареста, назначенного ей судом из-за участия в несанкционированных акциях протеста, сообщает в воскресенье Белорусский фонд спортивной солидарности, поддерживающий критикующих власть спортсменов.
"Мисс Беларусь — 2008 и бывшая пресс-секретарь брестского "Динамо" (футбольного клуба. — Прим. ред.) Ольга Хижинкова вышла на свободу", — говорится в сообщении фонда на Facebook. Там отмечается, что накануне освобождения Хижинкову перевели из изолятора в Минске в изолятор в Жодино.
Мисс Беларуси-2008 и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова вышла на свободу ✨ ⠀ Напомним, Ольга...Опубликовано BSSF/Belarusian Sport Solidarity Foundation Воскресенье, 20 декабря 2020 г.
Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, Хижинкова была задержана на несанкционированной акции протеста на площади Свободы в центре Минска 8 ноября. С тех пор прошло несколько судов, которые назначали ей разные сроки ареста за участие в акциях протеста. В совокупности она провела под арестом 42 дня.
До этого Хижинкова поддержала протесты в Белоруссии, уволилась из Национальной школы красоты, где работала до недавнего времени.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа участников и перемещении их с улиц во дворы.