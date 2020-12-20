Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201220/belorussiya-1590103202.html
Мисс Белоруссия — 2008 вышла на свободу после 42 суток ареста
Мисс Белоруссия — 2008 вышла на свободу после 42 суток ареста
Обладательница титула "Мисс Белоруссия — 2008" Ольга Хижинкова вышла на свободу после 42 суток административного ареста, назначенного ей судом из-за участия в... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T13:31
2020-12-20T14:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583625239_0:0:2734:1537_1920x0_80_0_0_15a002e8bba0050283b286e56075b507.jpg
МИНСК, 20 дек — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Белоруссия — 2008" Ольга Хижинкова вышла на свободу после 42 суток административного ареста, назначенного ей судом из-за участия в несанкционированных акциях протеста, сообщает в воскресенье Белорусский фонд спортивной солидарности, поддерживающий критикующих власть спортсменов."Мисс Беларусь — 2008 и бывшая пресс-секретарь брестского "Динамо" (футбольного клуба. — Прим. ред.) Ольга Хижинкова вышла на свободу", — говорится в сообщении фонда на Facebook. Там отмечается, что накануне освобождения Хижинкову перевели из изолятора в Минске в изолятор в Жодино.Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, Хижинкова была задержана на несанкционированной акции протеста на площади Свободы в центре Минска 8 ноября. С тех пор прошло несколько судов, которые назначали ей разные сроки ареста за участие в акциях протеста. В совокупности она провела под арестом 42 дня.До этого Хижинкова поддержала протесты в Белоруссии, уволилась из Национальной школы красоты, где работала до недавнего времени.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа участников и перемещении их с улиц во дворы.
https://ria.ru/20201220/siloviki-1590097865.html
https://ria.ru/20201218/konflikty-1589905940.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583624771_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_4ad53fb326e78a25dd49d0fa1006cfc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Мисс Белоруссия — 2008 вышла на свободу после 42 суток ареста

13:31 20.12.2020 (обновлено: 14:10 20.12.2020)
 
CC BY-SA 3.0 / Serge Serebro, Vitebsk Popular News / Белорусская модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь-2008" Ольга Хижинкова
Белорусская модель, победительница конкурса Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
CC BY-SA 3.0 / Serge Serebro, Vitebsk Popular News /
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 дек — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Белоруссия — 2008" Ольга Хижинкова вышла на свободу после 42 суток административного ареста, назначенного ей судом из-за участия в несанкционированных акциях протеста, сообщает в воскресенье Белорусский фонд спортивной солидарности, поддерживающий критикующих власть спортсменов.
"Мисс Беларусь — 2008 и бывшая пресс-секретарь брестского "Динамо" (футбольного клуба. — Прим. ред.) Ольга Хижинкова вышла на свободу", — говорится в сообщении фонда на Facebook. Там отмечается, что накануне освобождения Хижинкову перевели из изолятора в Минске в изолятор в Жодино.

Мисс Беларуси-2008 и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова вышла на свободу ✨ ⠀ Напомним, Ольга...

Опубликовано BSSF/Belarusian Sport Solidarity Foundation Воскресенье, 20 декабря 2020 г.
Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, Хижинкова была задержана на несанкционированной акции протеста на площади Свободы в центре Минска 8 ноября. С тех пор прошло несколько судов, которые назначали ей разные сроки ареста за участие в акциях протеста. В совокупности она провела под арестом 42 дня.
До этого Хижинкова поддержала протесты в Белоруссии, уволилась из Национальной школы красоты, где работала до недавнего времени.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста Марш народовластия в Минске - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
11:53Протесты в Белоруссии
Силовики усилили дежурство в Минске перед акцией оппозиции
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа участников и перемещении их с улиц во дворы.
Российский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 14:50Новый год—2021
Конфликты, протесты и смена власти: чем запомнился 2020 год в странах СНГ
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:24Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину
16:15В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков
16:04Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году
15:51Американские военные въехали из Ирака в Сирию, сообщили СМИ
15:50В Лондоне в ходе акции "ковид-диссидентов" задержали 29 человек
15:37Правозащитники заявили о 18 задержанных на протестах в Белоруссии
15:37Ученые объяснили, почему маски не останавливают распространение COVID-19
15:13Названы четыре способа борьбы с "эмоциональным" перееданием
15:03Путин оценил ситуацию с преступлениями террористической направленности
15:00Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"
14:56Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса
14:55Путин назвал главные задачи спецслужб
14:46Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена
14:45Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
14:43В США за сутки выявили более 196 тысяч заболевших COVID-19
14:43Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов
14:42Путин призвал не допускать искажения роли спецслужб в разгроме нацизма
14:41Путин отметил роль разведчиков в защите национальных интересов
14:39Зеленский прокомментировал слова Санду об Украине
14:35Путин возложил цветы к монументу сотрудникам внешней разведки
Лента новостейМолния