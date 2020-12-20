https://ria.ru/20201220/asmus-1590086977.html
Кристина Асмус выложила в Сеть "бесстыжую фотку"
Кристина Асмус выложила в Сеть "бесстыжую фотку"
Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новые фото, вызвав восторг поклонников. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T09:05
2020-12-20T09:05
2020-12-20T09:16
шоубиз
кристина асмус
знаменитости
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новые фото, вызвав восторг поклонников.На одним из снимков артистка в новом образе брюнетки с каре лежит на кровати в полупрозрачной белой сорочке.Подписчики восхитились образом актрисы, поставив публикации почти 80 тысяч лайков."Давай еще бесстыжих фото!" - написал @alekseiserogodskii."Вы как всегда умопомрачительны", - отметил @andr.ew467."Кристина, что вы делаете с противоположным полом всей страны?" - поинтересовался @kalininlive1997.
https://ria.ru/20201119/asmus-1585373072.html
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кристина асмус, знаменитости
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Актриса Кристина Асмус
опубликовала в Instagram новые фото, вызвав восторг поклонников.
На одним из снимков артистка в новом образе брюнетки с каре лежит на кровати в полупрозрачной белой сорочке.
"А как проходят ваши выходные? У меня не так, как на второй бесстыжей фотке", - пошутила она.
Подписчики восхитились образом актрисы, поставив публикации почти 80 тысяч лайков.
"Давай еще бесстыжих фото!" - написал @alekseiserogodskii.
"Вы как всегда умопомрачительны", - отметил @andr.ew467.
"Кристина, что вы делаете с противоположным полом всей страны?" - поинтересовался @kalininlive1997.