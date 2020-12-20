https://ria.ru/20201220/asmus-1590086977.html

Кристина Асмус выложила в Сеть "бесстыжую фотку"

Кристина Асмус выложила в Сеть "бесстыжую фотку"

Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новые фото, вызвав восторг поклонников. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T09:05

2020-12-20T09:05

2020-12-20T09:16

шоубиз

кристина асмус

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577165277_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_4e1edcc8be9369ae9fee8d37d0a04440.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новые фото, вызвав восторг поклонников.На одним из снимков артистка в новом образе брюнетки с каре лежит на кровати в полупрозрачной белой сорочке.Подписчики восхитились образом актрисы, поставив публикации почти 80 тысяч лайков."Давай еще бесстыжих фото!" - написал @alekseiserogodskii."Вы как всегда умопомрачительны", - отметил @andr.ew467."Кристина, что вы делаете с противоположным полом всей страны?" - поинтересовался @kalininlive1997.

https://ria.ru/20201119/asmus-1585373072.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристина асмус, знаменитости