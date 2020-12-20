https://ria.ru/20201220/apple-1590087185.html

Apple временно закрыла все магазины в Калифорнии

Apple временно закрыла все магазины в Калифорнии

Компания Apple из-за распространения коронавируса временно прекращает работу всех 53 магазинов в штате Калифорния и 16 — в Великобритании, сообщает издание... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T09:06

2020-12-20T09:06

2020-12-20T16:09

apple

великобритания

калифорния

бразилия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Компания Apple из-за распространения коронавируса временно прекращает работу всех 53 магазинов в штате Калифорния и 16 — в Великобритании, сообщает издание Verge, специализирующееся на новостях о компьютерной технике и гаджетах.Кроме того, по данным издания, временно будут закрыты несколько магазинов компании в штатах Теннесси, Юта, Миннесота, Оклахома, Орегон, Аляска, Небраска и Нью-Мексико. Начиная с 20 декабря временно прекратят свою работу 16 магазинов Apple в Великобритании, а также торговые подразделения в Мексике и Бразилии.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/reanimatsiya-1589919586.html

великобритания

калифорния

бразилия

миннесота

небраска

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, великобритания, калифорния, бразилия, миннесота, небраска, в мире