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Apple временно закрыла все магазины в Калифорнии
Apple временно закрыла все магазины в Калифорнии
Компания Apple из-за распространения коронавируса временно прекращает работу всех 53 магазинов в штате Калифорния и 16 — в Великобритании, сообщает издание... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T09:06
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Компания Apple из-за распространения коронавируса временно прекращает работу всех 53 магазинов в штате Калифорния и 16 — в Великобритании, сообщает издание Verge, специализирующееся на новостях о компьютерной технике и гаджетах.Кроме того, по данным издания, временно будут закрыты несколько магазинов компании в штатах Теннесси, Юта, Миннесота, Оклахома, Орегон, Аляска, Небраска и Нью-Мексико. Начиная с 20 декабря временно прекратят свою работу 16 магазинов Apple в Великобритании, а также торговые подразделения в Мексике и Бразилии.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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apple, великобритания, калифорния, бразилия, миннесота, небраска, в мире

Apple временно закрыла все магазины в Калифорнии

09:06 20.12.2020 (обновлено: 16:09 20.12.2020)
 
© AP Photo / Richard VogelМагазин Apple в Санта-Монике, Калифорния
Магазин Apple в Санта-Монике, Калифорния - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© AP Photo / Richard Vogel
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Компания Apple из-за распространения коронавируса временно прекращает работу всех 53 магазинов в штате Калифорния и 16 — в Великобритании, сообщает издание Verge, специализирующееся на новостях о компьютерной технике и гаджетах.
Кроме того, по данным издания, временно будут закрыты несколько магазинов компании в штатах Теннесси, Юта, Миннесота, Оклахома, Орегон, Аляска, Небраска и Нью-Мексико. Начиная с 20 декабря временно прекратят свою работу 16 магазинов Apple в Великобритании, а также торговые подразделения в Мексике и Бразилии.
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Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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