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https://ria.ru/20201219/yaroshenko-1590001051.html
Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы
Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы
Защита попросила суд в США освободить российского летчика Константина Ярошенко из-за вспышки коронавируса в тюрьме, из-за которой тот оказался в опасности,... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T06:43
2020-12-19T07:28
распространение нового коронавируса
алексей тарасов
константин ярошенко
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 19 дек – РИА Новости. Защита попросила суд в США освободить российского летчика Константина Ярошенко из-за вспышки коронавируса в тюрьме, из-за которой тот оказался в опасности, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Тарасов.Защита ожидает получить ответ американских властей до 29 декабря.Адвокат пояснил, что это прошение об освобождении, а не помиловании. "В данном случае мы обращаемся к судье на счет уменьшения срока его пребывания под стражей с 20 лет лишения свободы до 10,5 лет лишения свободы, то есть до того срока, который Константин уже отсидел, на том основании, что вспышка коронавируса, которая сейчас наблюдается в тюрьме "Данбери", подвергает его здоровье и жизнь опасности", - сообщил Тарасов.По его словам, у Ярошенко есть заболевания, на фоне которых коронавирус может протекать в более тяжелой форме, в частности у него гипертония, артрит и гиперлипидемия.Как отметил Тарасов, в тюрьме невозможно сохранять безопасную дистанцию в шесть футов (1,83 метра), поскольку койки заключенных стоят друг от друга в нескольких сантиметрах. "В данный момент в "Данбери" действительно существенное увеличение случаев коронавируса. Если в начале декабря там было всего семь заболевших, то сейчас эта цифра подпрыгнула до 95, и она продолжает увеличиваться", - заявил адвокат.Ярошенко задержали в Либерии в мае 2010 года и вскоре после этого экстрадировали в США. В Штатах его обвиняли в подготовке сговора с целью доставки четырех тонн кокаина из Южной Америки в Африку, а оттуда — в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам заключения в тюрьме общего режима.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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алексей тарасов, константин ярошенко, сша, в мире

Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы

06:43 19.12.2020 (обновлено: 07:28 19.12.2020)
 
© Фото : предоставлено адвокатом Константина ЯрошенкоРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© Фото : предоставлено адвокатом Константина Ярошенко
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 19 дек – РИА Новости. Защита попросила суд в США освободить российского летчика Константина Ярошенко из-за вспышки коронавируса в тюрьме, из-за которой тот оказался в опасности, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Тарасов.

"Прошение по делу Константина Ярошенко подано в Федеральный суд южного округа Нью-Йорка", - уточнил юрист.

Защита ожидает получить ответ американских властей до 29 декабря.
Адвокат пояснил, что это прошение об освобождении, а не помиловании. "В данном случае мы обращаемся к судье на счет уменьшения срока его пребывания под стражей с 20 лет лишения свободы до 10,5 лет лишения свободы, то есть до того срока, который Константин уже отсидел, на том основании, что вспышка коронавируса, которая сейчас наблюдается в тюрьме "Данбери", подвергает его здоровье и жизнь опасности", - сообщил Тарасов.
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По его словам, у Ярошенко есть заболевания, на фоне которых коронавирус может протекать в более тяжелой форме, в частности у него гипертония, артрит и гиперлипидемия.
Как отметил Тарасов, в тюрьме невозможно сохранять безопасную дистанцию в шесть футов (1,83 метра), поскольку койки заключенных стоят друг от друга в нескольких сантиметрах. "В данный момент в "Данбери" действительно существенное увеличение случаев коронавируса. Если в начале декабря там было всего семь заболевших, то сейчас эта цифра подпрыгнула до 95, и она продолжает увеличиваться", - заявил адвокат.
Ярошенко задержали в Либерии в мае 2010 года и вскоре после этого экстрадировали в США. В Штатах его обвиняли в подготовке сговора с целью доставки четырех тонн кокаина из Южной Америки в Африку, а оттуда — в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам заключения в тюрьме общего режима.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлексей ТарасовКонстантин ЯрошенкоСШАВ мире
 
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