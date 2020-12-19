https://ria.ru/20201219/yaroshenko-1590001051.html

Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы

Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы

Защита попросила суд в США освободить российского летчика Константина Ярошенко из-за вспышки коронавируса в тюрьме, из-за которой тот оказался в опасности,... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T06:43

2020-12-19T06:43

2020-12-19T07:28

распространение нового коронавируса

алексей тарасов

константин ярошенко

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 19 дек – РИА Новости. Защита попросила суд в США освободить российского летчика Константина Ярошенко из-за вспышки коронавируса в тюрьме, из-за которой тот оказался в опасности, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Тарасов.Защита ожидает получить ответ американских властей до 29 декабря.Адвокат пояснил, что это прошение об освобождении, а не помиловании. "В данном случае мы обращаемся к судье на счет уменьшения срока его пребывания под стражей с 20 лет лишения свободы до 10,5 лет лишения свободы, то есть до того срока, который Константин уже отсидел, на том основании, что вспышка коронавируса, которая сейчас наблюдается в тюрьме "Данбери", подвергает его здоровье и жизнь опасности", - сообщил Тарасов.По его словам, у Ярошенко есть заболевания, на фоне которых коронавирус может протекать в более тяжелой форме, в частности у него гипертония, артрит и гиперлипидемия.Как отметил Тарасов, в тюрьме невозможно сохранять безопасную дистанцию в шесть футов (1,83 метра), поскольку койки заключенных стоят друг от друга в нескольких сантиметрах. "В данный момент в "Данбери" действительно существенное увеличение случаев коронавируса. Если в начале декабря там было всего семь заболевших, то сейчас эта цифра подпрыгнула до 95, и она продолжает увеличиваться", - заявил адвокат.Ярошенко задержали в Либерии в мае 2010 года и вскоре после этого экстрадировали в США. В Штатах его обвиняли в подготовке сговора с целью доставки четырех тонн кокаина из Южной Америки в Африку, а оттуда — в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам заключения в тюрьме общего режима.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201011/yaroshenko-1579284127.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей тарасов, константин ярошенко, сша, в мире