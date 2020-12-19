https://ria.ru/20201219/voyna-1590047327.html

Французский политик пригрозил Великобритании войной

Французский политик пригрозил Великобритании войной

Мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье пригрозил Великобритании "Фолклендской войной" из-за спора вокруг рыболовства с Евросоюзом. Об этом... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T16:35

2020-12-19T16:35

2020-12-19T17:37

аргентина

евросоюз

великобритания

франция

лондон

фолклендские острова

в мире

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Во Франции пригрозили Великобритании войной

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье пригрозил Великобритании "Фолклендской войной" из-за спора вокруг рыболовства с Евросоюзом. Об этом пишет Express.Брюссель настаивает на доступе своих рыболовецких судов к британским водам после сделки по Brexit, однако Лондон хочет сохранить суверенитет над этими территориями и сделать их исключительной зоной пользования Соединенного Королевства.Великобритания планирует отправить четыре военных корабля для защиты своих рыболовных вод от вторжений, если не будет заключена новая сделка с ЕС, говорится в статье.Комментируя позицию Лондона по этому вопросу, мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье предупредил об угрозе возникновения конфликта.По мнению Кувилье, вместо этого Королевский флот нужно использовать для помощи тонущим в Ла-Манше мигрантам.В настоящее время торговые переговоры между Лондоном и Брюсселем зашли в тупик из-за вопроса о доступе Евросоюза к британским рыболовным водам. Если не будет достигнуто нового соглашения, Великобритания выйдет из переходного периода Brexit 1 января на условиях Всемирной торговой организации. Это приведет к тому, что большое количество продукции, которой торгуют Великобритания и ЕС, будет обложено существенными тарифами.Фолклендская война — вооруженный конфликт между Великобританией и Аргентиной (2 апреля — 14 июня 1982 года) за британские заморские территории в Южной Атлантике: Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова, а также Фолклендские острова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/rybolovstvo-1589207774.html

https://ria.ru/20201214/brekzit-1589017209.html

аргентина

великобритания

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фолклендские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аргентина, евросоюз, великобритания, франция, лондон, фолклендские острова, в мире