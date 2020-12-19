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Французский политик пригрозил Великобритании войной
Французский политик пригрозил Великобритании войной
Мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье пригрозил Великобритании "Фолклендской войной" из-за спора вокруг рыболовства с Евросоюзом. Об этом... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T16:35
2020-12-19T17:37
аргентина
евросоюз
великобритания
франция
лондон
фолклендские острова
в мире
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Во Франции пригрозили Великобритании войной
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье пригрозил Великобритании "Фолклендской войной" из-за спора вокруг рыболовства с Евросоюзом. Об этом пишет Express.Брюссель настаивает на доступе своих рыболовецких судов к британским водам после сделки по Brexit, однако Лондон хочет сохранить суверенитет над этими территориями и сделать их исключительной зоной пользования Соединенного Королевства.Великобритания планирует отправить четыре военных корабля для защиты своих рыболовных вод от вторжений, если не будет заключена новая сделка с ЕС, говорится в статье.Комментируя позицию Лондона по этому вопросу, мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье предупредил об угрозе возникновения конфликта.По мнению Кувилье, вместо этого Королевский флот нужно использовать для помощи тонущим в Ла-Манше мигрантам.В настоящее время торговые переговоры между Лондоном и Брюсселем зашли в тупик из-за вопроса о доступе Евросоюза к британским рыболовным водам. Если не будет достигнуто нового соглашения, Великобритания выйдет из переходного периода Brexit 1 января на условиях Всемирной торговой организации. Это приведет к тому, что большое количество продукции, которой торгуют Великобритания и ЕС, будет обложено существенными тарифами.Фолклендская война — вооруженный конфликт между Великобританией и Аргентиной (2 апреля — 14 июня 1982 года) за британские заморские территории в Южной Атлантике: Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова, а также Фолклендские острова.
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/rybolovstvo-1589207774.html
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аргентина, евросоюз, великобритания, франция, лондон, фолклендские острова, в мире

Французский политик пригрозил Великобритании войной

16:35 19.12.2020 (обновлено: 17:37 19.12.2020)
 
© Flickr / vincent desjardinsВид на пролив Ла-Манш
Вид на пролив Ла-Манш - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© Flickr / vincent desjardins
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье пригрозил Великобритании "Фолклендской войной" из-за спора вокруг рыболовства с Евросоюзом. Об этом пишет Express.
Брюссель настаивает на доступе своих рыболовецких судов к британским водам после сделки по Brexit, однако Лондон хочет сохранить суверенитет над этими территориями и сделать их исключительной зоной пользования Соединенного Королевства.
Великобритания планирует отправить четыре военных корабля для защиты своих рыболовных вод от вторжений, если не будет заключена новая сделка с ЕС, говорится в статье.
Комментируя позицию Лондона по этому вопросу, мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье предупредил об угрозе возникновения конфликта.
"Вы действительно хотите Фолклендскую войну у себя на пороге? <…> Разговоры о военных кораблях могут льстить джингоистскому эго по обе стороны Ла-Манша, но не помогут достичь соглашения", — заявил он.
По мнению Кувилье, вместо этого Королевский флот нужно использовать для помощи тонущим в Ла-Манше мигрантам.
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На крючке: рыболовство ставит Британию и ЕС на грань войны
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Фолклендская война — вооруженный конфликт между Великобританией и Аргентиной (2 апреля — 14 июня 1982 года) за британские заморские территории в Южной Атлантике: Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова, а также Фолклендские острова.
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АргентинаЕвросоюзВеликобританияФранцияЛондонФолклендские островаВ мире
 
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