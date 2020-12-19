Французский политик пригрозил Великобритании войной
16:35 19.12.2020 (обновлено: 17:37 19.12.2020)
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье пригрозил Великобритании "Фолклендской войной" из-за спора вокруг рыболовства с Евросоюзом. Об этом пишет Express.
Великобритания планирует отправить четыре военных корабля для защиты своих рыболовных вод от вторжений, если не будет заключена новая сделка с ЕС, говорится в статье.
Комментируя позицию Лондона по этому вопросу, мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье предупредил об угрозе возникновения конфликта.
"Вы действительно хотите Фолклендскую войну у себя на пороге? <…> Разговоры о военных кораблях могут льстить джингоистскому эго по обе стороны Ла-Манша, но не помогут достичь соглашения", — заявил он.
По мнению Кувилье, вместо этого Королевский флот нужно использовать для помощи тонущим в Ла-Манше мигрантам.
14 декабря, 19:31АкцентыНа крючке: рыболовство ставит Британию и ЕС на грань войны
В настоящее время торговые переговоры между Лондоном и Брюсселем зашли в тупик из-за вопроса о доступе Евросоюза к британским рыболовным водам. Если не будет достигнуто нового соглашения, Великобритания выйдет из переходного периода Brexit 1 января на условиях Всемирной торговой организации. Это приведет к тому, что большое количество продукции, которой торгуют Великобритания и ЕС, будет обложено существенными тарифами.
Фолклендская война — вооруженный конфликт между Великобританией и Аргентиной (2 апреля — 14 июня 1982 года) за британские заморские территории в Южной Атлантике: Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова, а также Фолклендские острова.