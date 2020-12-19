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Шоубиз
https://ria.ru/20201219/vodonaeva-1590046409.html
Водонаева прокомментировала закрытие шоу "Дом-2"
Водонаева прокомментировала закрытие шоу "Дом-2"
Модель Алена Водонаева в Instagram прокомментировала закрытие реалити-шоу "Дом-2". РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T16:25
2020-12-19T16:25
шоубиз
алена водонаева
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Модель Алена Водонаева в Instagram прокомментировала закрытие реалити-шоу "Дом-2".По ее мнению, решение завершить проект стало своевременным.Алена Водонаева прошла кастинг на "Дом-2" в 2004 году и провела на шоу более тысячи дней, став одной из самых известных участниц.Ранее телеканал&nbsp;ТНТ&nbsp;объявил о прекращении показа реалити-шоу. Последний выпуск программы выйдет в эфир 30 декабря. Как сообщил гендиректор канала Роман Петренко, место "Дома-2" в эфире телеканала займут пять шоу в формате стендапа."Дом-2" впервые вышел в эфир 11 мая 2004 года. Проект признан самым продолжительным реалити-шоу в мировой истории.
https://ria.ru/20201219/dom-2-1590004790.html
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алена водонаева, тнт (телеканал)

Водонаева прокомментировала закрытие шоу "Дом-2"

16:25 19.12.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМодель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Модель Алена Водонаева в Instagram прокомментировала закрытие реалити-шоу "Дом-2".
По ее мнению, решение завершить проект стало своевременным.
"Как ни крути это целая эпоха. И если руководство канала действительно приняло это здравомыслящее решение — 2020 год идеален для того, чтобы эффектно поставить точку", - написала она.
Алена Водонаева прошла кастинг на "Дом-2" в 2004 году и провела на шоу более тысячи дней, став одной из самых известных участниц.
Стоп-кадр реалити-шоу Дом-2 - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
Вчера, 08:59Шоубиз
Участник "Дома-2" рассказал о судьбе проекта
Ранее телеканал ТНТ объявил о прекращении показа реалити-шоу. Последний выпуск программы выйдет в эфир 30 декабря. Как сообщил гендиректор канала Роман Петренко, место "Дома-2" в эфире телеканала займут пять шоу в формате стендапа.
"Дом-2" впервые вышел в эфир 11 мая 2004 года. Проект признан самым продолжительным реалити-шоу в мировой истории.
Баннер шоу Дом 2 на телеканале ТНТ - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
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Ведущий "Дома-2" пообещал "удивить" продолжением шоу
 
ШоубизАлена ВодонаеваТНТ (телеканал)
 
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