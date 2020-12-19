https://ria.ru/20201219/vodonaeva-1590046409.html

Водонаева прокомментировала закрытие шоу "Дом-2"

Водонаева прокомментировала закрытие шоу "Дом-2"

Модель Алена Водонаева в Instagram прокомментировала закрытие реалити-шоу "Дом-2". РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T16:25

2020-12-19T16:25

2020-12-19T16:25

шоубиз

алена водонаева

тнт (телеканал)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Модель Алена Водонаева в Instagram прокомментировала закрытие реалити-шоу "Дом-2".По ее мнению, решение завершить проект стало своевременным.Алена Водонаева прошла кастинг на "Дом-2" в 2004 году и провела на шоу более тысячи дней, став одной из самых известных участниц.Ранее телеканал ТНТ объявил о прекращении показа реалити-шоу. Последний выпуск программы выйдет в эфир 30 декабря. Как сообщил гендиректор канала Роман Петренко, место "Дома-2" в эфире телеканала займут пять шоу в формате стендапа."Дом-2" впервые вышел в эфир 11 мая 2004 года. Проект признан самым продолжительным реалити-шоу в мировой истории.

https://ria.ru/20201219/dom-2-1590004790.html

https://ria.ru/20201219/dom-2-1589994914.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алена водонаева, тнт (телеканал)