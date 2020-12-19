https://ria.ru/20201219/vaktsina-1590074908.html

Зеленский объявил о невозможности объяснить отказ от российской вакцины

Зеленский объявил о невозможности объяснить отказ от российской вакцины

Невозможно объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцины из России, если Европа и Америка не поставляют свои препараты, заявил президент Украины... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-19T23:18

2020-12-19T23:18

2020-12-20T01:38

денис шмыгаль

дональд трамп

воз

johnson & johnson

киев

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Невозможно объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцины из России, если Европа и Америка не поставляют свои препараты, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times.По словам украинского лидера, он готовится к "информационной войне" по этому вопросу.Как пишет издание, Зеленскому было трудно сдержать досаду по поводу указа действующего президента США Дональда Трампа, который запрещает экспорт вакцин. До этого Киев вел переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson об ускоренном графике поставок. Однако теперь первые коммерческие партии препаратов от COVID-19 придут на Украину на несколько месяцев позже, чем ожидалось.Ранее Трамп подписал указ о приоритетном доступе граждан США к вакцине от COVID-19. Детали указа неизвестны. Также неясно, может ли нынешний президент заставить производителей распространять вакцину эксклюзивно в Штатах: препарат производят частные компании, которые заключили контракты на поставки по всему миру.Как отмечал украинский премьер Денис Шмыгаль, Киев может получить первые вакцины от COVID-19 уже в феврале, а крупная партия в рамках международного механизма COVAX ожидается в марте.COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. К механизму COVAX уже присоединились 184 страны.Российские вакцины от СOVID-19Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов). Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями).В России уже началась гражданская вакцинация от коронавируса. Прививку делают препаратом "Спутник V", его партии поставили во все регионы. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вариант поставок вакцины Киеву возможен, однако этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами и получить официальный запрос от властей страны. Зеленский же призвал соотечественников ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз. При этом в Раде неоднократно призывали главу государства закупить российский препарат от COVID-19. Как отмечали депутаты, отказ украинских властей от российской вакцины без предоставления гражданам какой-либо альтернативы — это соучастие в убийстве населения страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/vaktsina-1590053530.html

https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589017384.html

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денис шмыгаль, дональд трамп, воз, johnson & johnson, киев, коронавирус covid-19, россия, владимир зеленский, европа, сша