https://ria.ru/20201219/vaktsina-1590027444.html

Немецкий вирусолог признал преимущества российской вакцины от COVID-19

Немецкий вирусолог признал преимущества российской вакцины от COVID-19

Президент немецкого общества вирусологов, профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер признал, что вакцины на основе аденовируса, вроде... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:46

2020-12-19T12:46

2020-12-19T12:46

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_9ee9156bf37d2f0f008b4b173c689584.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Президент немецкого общества вирусологов, профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер признал, что вакцины на основе аденовируса, вроде российской "Спутник V", проще транспортировать, чем РНК-вакцины.Перевозка РНК-вакцин типа Pfizer/BioNTech и Moderna возможна только при очень низких температурах. Российская вакцина "Спутник V" создана на основе аденовируса."В таких странах, к примеру, как Германия, не должно возникнуть серьезных проблем с транспортировкой (РНК-вакцин), DHL и Lufthansa располагают достаточным количеством холодильных камер и смогут перевозить вакцину при минус 70 градусах. Для многих других стран это, однако, вообще не реализуемо. Это означает, что для многих стран подойдет не РНК-вакцина, по крайней мере в ее нынешнем виде, а подойдет вакцина на основе аденовируса, которую не надо так охлаждать и которую можно подвергать способу мягкой сушки", - заявил Бартеншлагер в фильме Наили Аскер- заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, германия