Немецкий вирусолог признал преимущества российской вакцины от COVID-19
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Президент немецкого общества вирусологов, профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер признал, что вакцины на основе аденовируса, вроде российской "Спутник V", проще транспортировать, чем РНК-вакцины.
Перевозка РНК-вакцин типа Pfizer/BioNTech и Moderna возможна только при очень низких температурах. Российская вакцина "Спутник V" создана на основе аденовируса.
"В таких странах, к примеру, как Германия, не должно возникнуть серьезных проблем с транспортировкой (РНК-вакцин), DHL и Lufthansa располагают достаточным количеством холодильных камер и смогут перевозить вакцину при минус 70 градусах. Для многих других стран это, однако, вообще не реализуемо. Это означает, что для многих стран подойдет не РНК-вакцина, по крайней мере в ее нынешнем виде, а подойдет вакцина на основе аденовируса, которую не надо так охлаждать и которую можно подвергать способу мягкой сушки", - заявил Бартеншлагер в фильме Наили Аскер- заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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