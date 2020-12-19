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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201219/vaktsina-1590027444.html
Немецкий вирусолог признал преимущества российской вакцины от COVID-19
Немецкий вирусолог признал преимущества российской вакцины от COVID-19
Президент немецкого общества вирусологов, профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер признал, что вакцины на основе аденовируса, вроде... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:46
2020-12-19T12:46
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
германия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Президент немецкого общества вирусологов, профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер признал, что вакцины на основе аденовируса, вроде российской "Спутник V", проще транспортировать, чем РНК-вакцины.Перевозка РНК-вакцин типа Pfizer/BioNTech и Moderna возможна только при очень низких температурах. Российская вакцина "Спутник V" создана на основе аденовируса."В таких странах, к примеру, как Германия, не должно возникнуть серьезных проблем с транспортировкой (РНК-вакцин), DHL и Lufthansa располагают достаточным количеством холодильных камер и смогут перевозить вакцину при минус 70 градусах. Для многих других стран это, однако, вообще не реализуемо. Это означает, что для многих стран подойдет не РНК-вакцина, по крайней мере в ее нынешнем виде, а подойдет вакцина на основе аденовируса, которую не надо так охлаждать и которую можно подвергать способу мягкой сушки", - заявил Бартеншлагер в фильме Наили Аскер- заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, германия

Немецкий вирусолог признал преимущества российской вакцины от COVID-19

12:46 19.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Президент немецкого общества вирусологов, профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер признал, что вакцины на основе аденовируса, вроде российской "Спутник V", проще транспортировать, чем РНК-вакцины.
Перевозка РНК-вакцин типа Pfizer/BioNTech и Moderna возможна только при очень низких температурах. Российская вакцина "Спутник V" создана на основе аденовируса.
"В таких странах, к примеру, как Германия, не должно возникнуть серьезных проблем с транспортировкой (РНК-вакцин), DHL и Lufthansa располагают достаточным количеством холодильных камер и смогут перевозить вакцину при минус 70 градусах. Для многих других стран это, однако, вообще не реализуемо. Это означает, что для многих стран подойдет не РНК-вакцина, по крайней мере в ее нынешнем виде, а подойдет вакцина на основе аденовируса, которую не надо так охлаждать и которую можно подвергать способу мягкой сушки", - заявил Бартеншлагер в фильме Наили Аскер- заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Германия
 
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