Директор "Вектора" назвал сроки иммунитета после вакцинации от COVID-19
12:11 19.12.2020 (обновлено: 13:16 19.12.2020)
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Надежная защита от COVID-19 после вакцинации "ЭпиВакКороной" формируется минимум на полгода, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"У ряда переболевших может быть сформирован пожизненный иммунитет, у большинства переболевших иммунитет снижается, и спустя шесть, максимум десять, месяцев после заболевания будет требоваться дополнительная стимуляция иммунитета", — сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".
Руководитель центра не исключил, что "ЭпиВакКорону" будут использовать для ревакцинации. Высокая безопасность препарата, как утверждает руководитель центра, позволит прививать им тех, кто ранее получал другую вакцину.
"Вектор" планирует прививать и детей, но только после того, как ученые получат результаты клинических исследований на подростках.
Вакцину на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона" зарегистрировали в России 13 октября. Сейчас завершаются пострегистрационные испытания препарата.
Первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса стал "Спутник V" Центра имени Гамалеи. Этим препаратом уже привили более 150 тысяч россиян. Идет разработка и других вакцин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.