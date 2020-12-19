https://ria.ru/20201219/vaktsina-1590020061.html

В "Векторе" рассказали об исследованиях вакцины от COVID-19 и кори

В "Векторе" рассказали об исследованиях вакцины от COVID-19 и кори

Первые исследования на животных комбинированной вакцины против кори и COVID-19, разработанный Государственным научным центром "Вектор", показывают, что... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T11:52

2020-12-19T11:52

2020-12-19T11:54

распространение нового коронавируса

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

корь

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Первые исследования на животных комбинированной вакцины против кори и COVID-19, разработанный Государственным научным центром "Вектор", показывают, что иммунитет вырабатывается, заявил директор центра Ринат Максютов."Вакцина на основе рекомбинантного вируса кори, как против нового коронавируса, так и против очень высоко контагиозного вирусного заболевания - кори, в настоящий момент штаммы все получены, они заложены в нашу государственную коллекцию, проведены первые исследования на лабораторных животных, и показано уже, что однократная иммунизация обеспечивает формирование сильного иммунного ответа", - сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201219/stadii-1590011133.html

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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, корь, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество