https://ria.ru/20201219/vaktsina-1590019965.html

В России от COVID-19 планируют привить 60% взрослых людей

В России от COVID-19 планируют привить 60% взрослых людей

Около 60% взрослого населения России планируется привить от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T11:52

2020-12-19T11:52

2020-12-19T12:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Около 60% взрослого населения России планируется привить от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Шестьдесят процентов населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию", - сказал Мурашко в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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