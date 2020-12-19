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В России от COVID-19 планируют привить 60% взрослых людей
В России от COVID-19 планируют привить 60% взрослых людей
Около 60% взрослого населения России планируется привить от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T11:52
2020-12-19T11:52
2020-12-19T12:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Около 60% взрослого населения России планируется привить от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Шестьдесят процентов населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию", - сказал Мурашко в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество