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Разработчик оценил влияние "Спутника V" на репродуктивную функцию
Разработчик оценил влияние "Спутника V" на репродуктивную функцию
Вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет негативного влияния на репродуктивную функцию, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T03:05
2020-12-19T07:46
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
россия
александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет негативного влияния на репродуктивную функцию, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, александр гинцбург, общество

Разработчик оценил влияние "Спутника V" на репродуктивную функцию

03:05 19.12.2020 (обновлено: 07:46 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет негативного влияния на репродуктивную функцию, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Влияние вакцины на репродуктивную функцию, естественно, проверялась на животных - на мышах и кроликах. Никакого негативного влияния нет", - сказал разработчик препарата.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииРоссияАлександр ГинцбургОбщество
 
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