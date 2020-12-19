https://ria.ru/20201219/vaktsina-1589968348.html

Больше шансов погибнуть в ДТП. Академик развенчивает мифы о прививках

Больше шансов погибнуть в ДТП. Академик развенчивает мифы о прививках

В декабре во многих странах, в том числе в России, Великобритании и США, начали массово вакцинировать от COVID-19. Однако поднялась новая волна антипрививочных... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T08:00

2020-12-19T08:00

2020-12-19T08:00

прививки

наука

николай брико

коронавирус covid-19

биология

эпидемия

здоровье

российская академия наук

юнисеф

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. В декабре во многих странах, в том числе в России, Великобритании и США, начали массово вакцинировать от COVID-19. Однако поднялась новая волна антипрививочных настроений. По словам противников иммунизации, побочные эффекты опаснее последствий перенесенной инфекции. Свою точку зрения они подкрепляют ссылками на инструкции к препаратам и гипотезами о всемирном заговоре. Директор Института общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета академик РАН Николай Брико развенчивает популярные мифы и объясняет, почему лучше вовремя сделать прививку, чем переболеть.Миф первый: после вакцинации бывают серьезные осложненияВсе люди разные, и у некоторых действительно могут возникнуть осложнения после введения препарата. Это особенность иммунной системы. Поствакцинальные реакции делят на три типа: легкие, средние и тяжелые. К первым, в частности, относится болезненность в месте укола, небольшое уплотнение, ко вторым — температура выше 38 градусов. И очень редко бывают серьезные осложнения, но они не сравнимы с тем, что может случиться во время настоящей инфекции.Например, после введения АКДС — комбинированной вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка — у некоторых детей фиксируются энцефалопатические реакции: судороги, пронзительный крик. Но это в одном случае на 500 тысяч. Зато подобные осложнения в ходе болезни возникают уже у одного пациента из тысячи.Конечно, в инструкции к любому препарату всегда очень подробно расписаны все вероятные побочные эффекты. Потому что если, не дай бог, осложнение, а оно не указано, то производителя потом засудят. Но вообще у человека больше шансов погибнуть в ДТП, чем получить тяжелые поствакцинальные последствия.Миф второй: иммунитет после перенесенной инфекции сильнее, чем после прививки, поэтому лучше переболетьЭто неправда. Есть болезни, при которых постинфекционный иммунитет развивается хуже, чем поствакцинальный. Например, пневмококковая инфекция, папилломавирусная, столбняк, дифтерия. В частности, всех переболевших дифтерией позже рекомендуют прививать от нее, потому что сформированный возбудителем иммунитет может оказаться слабым и не защитит от повторного заражения.Кроме того, все люди по-разному переносят одни и те же инфекции. Это зависит от индивидуальной восприимчивости, возраста, пола, вирулентности возбудителя. Иными словами, кто-то переболеет легко, кто-то навсегда останется инвалидом, а кто-то умрет. Даже при натуральной оспе некоторые выживали. Смертью заканчивалось только 60 процентов случаев. Но разве человек знает заранее, в какую группу попадет? Поэтому, на мой взгляд, лучше не рисковать и вовремя привиться.Миф третий: управляемые инфекции почти полностью ликвидированы, поэтому можно не вакцинироватьсяИменно благодаря иммунизации человечество обуздало многие инфекции, которые опустошали города, регулировали численность населения и тормозили развитие стран. Мы ликвидировали оспу, практически полностью избавились от полиомиелита. Сегодня с помощью прививок контролируем более 50 инфекций.Но не стоит обольщаться: как только свернут программы массовой вакцинации, все эти болезни сразу вернутся. В частности, Европу считают регионом, свободным от полиомиелита. Но мы все равно продолжаем от него прививать. Дикий вирус эндемичен для Пакистана и Афганистана, он все еще выделяется, его обнаруживают в сточных водах, на объектах внешней среды. Если мы прекратим вакцинацию, возможен занос с этих территорий. И если у нас не будет коллективного иммунитета (он возникает, когда привиты 90-95 процентов населения), инфекция распространится стремительно и сразу разовьется эпидемия.К сожалению, сейчас на фоне новой коронавирусной инфекции в мире свернули программы вакцинации до 30-50 процентов. В итоге ЮНИСЕФ предупреждает: около ста миллионов детей в ближайшее время могут пострадать от кори, полиомиелита и других управляемых инфекций.Миф четвертый: вакцинация помогает при опасных инфекциях, а с сезонными ОРВИ, например гриппом, не справляется, иначе зачем прививаться от него каждый годНа самом деле мы сегодня научились очень хорошо контролировать сезонные инфекции. Да, мы вынуждены прививать от гриппа каждый год, потому что вирус мутирует. Для того чтобы понять, от какого именно штамма надо защититься в этом сезоне, создана международная система мониторинга. Это более 150 лабораторий по всему миру, куда стекается информация о заболевших. И два раза в год Всемирная организация здравоохранения на основе полученных сведений дает рекомендации Южному и Северному полушариям: антигены к каким штаммам вируса необходимо включить в актуальную вакцину.У нас в стране в прошлом году от гриппа привилось почти 50 процентов населения. В результате заболеваемость за последние десять лет уменьшилась более чем в десять раз. В этом году основная задача — охват вакцинацией от гриппа 60 процентов населения. В группах риска — это беременные, лица с хроническими заболеваниями, пожилые люди — планируем иммунизировать до 75 процентов.В этом году особенно важно вакцинировать от гриппа и пневмококковой инфекции как можно больше людей. Потому что доказано: эти заболевания влияют на тяжесть течения COVID-19. Есть данные, что в странах, где против гриппа и пневмококка привито большинство населения, смертность от новой коронавирусной инфекции ниже.Кстати, вакцинация будет играть очень важную роль и при профилактике COVID-19. Думаю, что возбудитель вряд ли исчезнет. Он останется в популяции и превратится в одну из сезонных острых респираторных инфекций. Сейчас есть данные, что вакцина против SARS-CoV-2 обеспечивает иммунитет на два года. Исходя из этого, будет разрабатываться тактика частоты иммунизации.Миф пятый: привитые люди чаще страдают от аллергических, аутоиммунных и онкологических заболеванийЭто заблуждение. Множество научных исследований и систематических обзоров показывает, что вакцинация не приводит к развитию аллергий, рассеянного склероза, диабета, рака и других соматических заболеваний. Скорее наоборот — после перенесенных инфекционных болезней возникают соматические. Например, известно, что гепатит В, папилломавирусная инфекция могут спровоцировать появление злокачественных опухолей. Вирус гриппа — это отсроченный инфаркт миокарда, инсульт. Корь и краснуха способны привести к развитию диабета, рассеянного склероза. Поэтому лучше вовремя привиться.К тому же есть данные, что вакцинация в некоторых случаях как раз снижает риск возникновения аллергий.Миф шестой: с помощью вакцинации нас всех хотят чипировать, чтобы потом контролироватьЭто чистой воды миф, он не подлежит никакой критике. Для разумного человека, который умеет сопоставлять одно с другим, предположить, что вакцина содержит микрочип, просто невозможно. Все вакцинные препараты четко охарактеризованы. Процесс их приготовления довольно сложный, долгий и строго контролируемый. Прежде чем приступить к производству препарата, определяют антиген, который будут испытывать сначала in vitro — в пробирке, а потом на животных и людях. Специалисты прекрасно знают, что входит в ту или иную вакцину. Чипов там точно нет.

https://ria.ru/20200810/1575510300.html

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https://ria.ru/20201218/immunitet-1589861210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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