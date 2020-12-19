https://ria.ru/20201219/utechka-1590042068.html

В "Роскосмосе" рассказали о ситуации с утечкой воздуха на МКС

В "Роскосмосе" рассказали о ситуации с утечкой воздуха на МКС

Исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев допустил, что второе место утечки воздуха может быть на МКС в том же модуле, что и первое, но... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T15:34

2020-12-19T15:34

2020-12-19T16:14

наука

сергей крикалев

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586463082_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_89d9ff90dda1a018368eafcea9a0351a.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев допустил, что второе место утечки воздуха может быть на МКС в том же модуле, что и первое, но его пока не нашли.Он отметил, что место утечки настолько мало, что космонавтам не удалось найти его даже с помощью специального устройства — течеуловителя. Теперь они обтянут промежуточную камеру (ПрК) пленкой, чтобы сократить ее объем и попытаться обнаружить источник утечки.В госкорпорации также заявили агентству, что специалисты исключили версию об образовании трещины из-за усталости металла.В октябре в промежуточной камере (ПрК) модуля "Звезда" обнаружилась трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Ее заделали, но тогда же Сергей Крикалев заявил, что воздух может утекать в другом месте.Специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС помочь найти еще одно место утечки в российском модуле "Звезда", поскольку запасы газов на станции для восполнения потери воздуха заканчиваются.Одно из предложений российских специалистов — держать "протекающую" промежуточную камеру постоянно закрытой. По их словам, чем дольше ПрК будет закрыта, тем больше будет экономия воздуха, "даже если потом эту ПрК надо будет наддувать".Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20201218/vozdukh-1589990916.html

https://ria.ru/20201219/kosmos-1589920507.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей крикалев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос