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В "Роскосмосе" рассказали о ситуации с утечкой воздуха на МКС
В "Роскосмосе" рассказали о ситуации с утечкой воздуха на МКС
Исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев допустил, что второе место утечки воздуха может быть на МКС в том же модуле, что и первое, но... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T15:34
2020-12-19T15:34
2020-12-19T16:14
наука
сергей крикалев
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев допустил, что второе место утечки воздуха может быть на МКС в том же модуле, что и первое, но его пока не нашли.Он отметил, что место утечки настолько мало, что космонавтам не удалось найти его даже с помощью специального устройства — течеуловителя. Теперь они обтянут промежуточную камеру (ПрК) пленкой, чтобы сократить ее объем и попытаться обнаружить источник утечки.В госкорпорации также заявили агентству, что специалисты исключили версию об образовании трещины из-за усталости металла.В октябре в промежуточной камере (ПрК) модуля "Звезда" обнаружилась трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Ее заделали, но тогда же Сергей Крикалев заявил, что воздух может утекать в другом месте.Специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС помочь найти еще одно место утечки в российском модуле "Звезда", поскольку запасы газов на станции для восполнения потери воздуха заканчиваются.Одно из предложений российских специалистов — держать "протекающую" промежуточную камеру постоянно закрытой. По их словам, чем дольше ПрК будет закрыта, тем больше будет экономия воздуха, "даже если потом эту ПрК надо будет наддувать".Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20201218/vozdukh-1589990916.html
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сергей крикалев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос
" Сергей Крикалев
допустил, что второе место утечки воздуха может быть на МКС
в том же модуле, что и первое, но его пока не нашли.
"Ничего нового не появилось. Слабенькая утечка, которая еще с прошлого года была, ее одну часть, видимо, нашли. Когда ее заделали, течь уменьшилась, но все равно осталась. Есть основания полагать, что что-то есть еще", — сказал Крикалев РИА Новости.
Он отметил, что место утечки настолько мало, что космонавтам не удалось найти его даже с помощью специального устройства — течеуловителя. Теперь они обтянут промежуточную камеру (ПрК) пленкой, чтобы сократить ее объем и попытаться обнаружить источник утечки.
В госкорпорации также заявили агентству, что специалисты исключили версию об образовании трещины из-за усталости металла.
В октябре в промежуточной камере (ПрК) модуля "Звезда" обнаружилась трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Ее заделали, но тогда же Сергей Крикалев заявил, что воздух может утекать в другом месте.
Специалисты подмосковного Центра управления полетами
попросили экипаж МКС помочь найти еще одно место утечки в российском модуле "Звезда", поскольку запасы газов на станции для восполнения потери воздуха заканчиваются.
Одно из предложений российских специалистов — держать "протекающую" промежуточную камеру постоянно закрытой. По их словам, чем дольше ПрК будет закрыта, тем больше будет экономия воздуха, "даже если потом эту ПрК надо будет наддувать".
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков
и Сергей Кудь-Сверчков
, американские астронавты Кэтлин Рубинс
, Майкл Хопкинс
, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути
.