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Космонавт оценил опасность утечки воздуха на МКС
Космонавт оценил опасность утечки воздуха на МКС
Российский космонавт Павел Виноградов не считает критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на МКС. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T10:55
2020-12-19T10:55
2020-12-19T10:55
наука
павел виноградов
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российский космонавт Павел Виноградов не считает критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на МКС.Ранее из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует НАСА, стало известно, что специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС помочь найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле "Звезда", так как запасы газов для восполнения потери воздуха заканчиваются.По его словам, устранение утечки в рабочем режиме ведется уже длительное время. "Ничего страшного, летаем полтора года, все замечательно", - отметил Виноградов.На счету космонавта Виноградова три полета (1997-1998, 2006 и 2013 годы) общей продолжительностью 546 суток. Он совершил три выхода в открытый космос суммарной длительностью свыше 38 часов.
https://ria.ru/20201214/tualet-1589234153.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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павел виноградов, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса