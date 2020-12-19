Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20201219/utechka-1590014658.html
Космонавт оценил опасность утечки воздуха на МКС
Космонавт оценил опасность утечки воздуха на МКС
Российский космонавт Павел Виноградов не считает критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на МКС. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T10:55
2020-12-19T10:55
наука
павел виноградов
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586462797_0:74:2730:1610_1920x0_80_0_0_dc0d18ea3663942be3e39b0f1bc53b34.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российский космонавт Павел Виноградов не считает критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на МКС.Ранее из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует НАСА, стало известно, что специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС помочь найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле "Звезда", так как запасы газов для восполнения потери воздуха заканчиваются.По его словам, устранение утечки в рабочем режиме ведется уже длительное время. "Ничего страшного, летаем полтора года, все замечательно", - отметил Виноградов.На счету космонавта Виноградова три полета (1997-1998, 2006 и 2013 годы) общей продолжительностью 546 суток. Он совершил три выхода в открытый космос суммарной длительностью свыше 38 часов.
https://ria.ru/20201214/tualet-1589234153.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586462797_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0f91559c3a3ddbb72c1312871c78630d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел виноградов, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса

Космонавт оценил опасность утечки воздуха на МКС

10:55 19.12.2020
 
© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российский космонавт Павел Виноградов не считает критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на МКС.
Ранее из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует НАСА, стало известно, что специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС помочь найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле "Звезда", так как запасы газов для восполнения потери воздуха заканчиваются.
"Никаких проблем на борту нет, идёт штатная нормальная работа", - сказал РИА Новости космонавт.
По его словам, устранение утечки в рабочем режиме ведется уже длительное время. "Ничего страшного, летаем полтора года, все замечательно", - отметил Виноградов.
Астронавт НАСА Крис Кэссиди во время планового выхода в открытый космос для модернизации системы электропитания станции - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 23:33
На МКС началась установка американского туалета
На счету космонавта Виноградова три полета (1997-1998, 2006 и 2013 годы) общей продолжительностью 546 суток. Он совершил три выхода в открытый космос суммарной длительностью свыше 38 часов.
 
НаукаПавел ВиноградовМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаНАСА
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11Россияне назвали лучший подарок на праздник
08:06Астроном назвал дату великого соединения Юпитера и Сатурна
07:38NYT: Трамп хотел назначить спецпрокурором юриста, делавшую ошибки в суде
07:14Пациент с COVID-19 выжил после "приговора" врачей
07:14Косметологи рассказали об увеличении числа клиентов в пандемию COVID-19
07:02Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70 процентов заразнее
05:34Ирландскую путешественницу поразил Петербург
04:33Кинолог рассказал, как нарядить елку безопасно для здоровья собаки
03:35Жаловавшаяся Путину санитарка назвала свой реальный заработок
03:02Запуск нового российского модуля "Наука" на МКС могут отложить
02:48США выявили за сутки более 400 тысяч больных COVID-19
02:44Генерал ВСУ объяснил, почему в Донбассе невозможен "хорватский сценарий"
02:26Зеленский надеется на помощь Байдена в "освобождении" Донбасса
02:17Эксперт сказал, как избавиться от бытовой техники, чтобы не оштрафовали
02:09Врач перечислил предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей
01:47AP: Белый дом отменил публикацию заявления с обвинением РФ в кибератаке
01:23Зеленский считает, что Байден знает Украину лучше, чем Трамп
01:16Эксперт дал совет по переносу старых чатов WhatsApp на новый смартфон
01:08Названо условие повторного заражения коронавирусом
01:04Российские пограничники обеспечат безопасность дороги на юге Армении
Лента новостейМолния