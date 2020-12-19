https://ria.ru/20201219/utechka-1590014658.html

Космонавт оценил опасность утечки воздуха на МКС

Космонавт оценил опасность утечки воздуха на МКС

Российский космонавт Павел Виноградов не считает критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на МКС. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T10:55

2020-12-19T10:55

2020-12-19T10:55

наука

павел виноградов

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российский космонавт Павел Виноградов не считает критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на МКС.Ранее из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует НАСА, стало известно, что специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС помочь найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле "Звезда", так как запасы газов для восполнения потери воздуха заканчиваются.По его словам, устранение утечки в рабочем режиме ведется уже длительное время. "Ничего страшного, летаем полтора года, все замечательно", - отметил Виноградов.На счету космонавта Виноградова три полета (1997-1998, 2006 и 2013 годы) общей продолжительностью 546 суток. Он совершил три выхода в открытый космос суммарной длительностью свыше 38 часов.

https://ria.ru/20201214/tualet-1589234153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел виноградов, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса