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Пушков высмеял решение США закрыть генконсульства в России
Пушков высмеял решение США закрыть генконсульства в России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы Госдепа закрыть генконсульства в России, что якобы позволит США сэкономить средства. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T14:42
2020-12-19T14:42
россия
алексей пушков
владивосток
екатеринбург
сша
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы Госдепа закрыть генконсульства в России, что якобы позволит США сэкономить средства. Пушков отметил, что у экономики и бюджета Соединенных Штатов есть проблемы, но все же не до такой степени.Сенатор увидел в решении Госдепа признак сворачивания отношений с Россией. Ранее Госдеп США сообщил о закрытии генконсульства во Владивостоке и приостановке работы представительства в Екатеринбурге. Как объяснили РИА Новости в американском внешнеполитическом ведомстве, "это часть усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в России". Отмечается, что никаких действий относительно российской дипмиссии в Штатах не планируется. По оценкам Госдепа, закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить 3,2 миллиона долларов в год.Позднее в посольстве США в Москве заявили, что решение обусловлено необходимостью оптимизировать работу американских диппредставительств в России.
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россия, алексей пушков, владивосток, екатеринбург, сша, в мире

Пушков высмеял решение США закрыть генконсульства в России

14:42 19.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗдание генерального консульства США в Екатеринбурге
Здание генерального консульства США в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы Госдепа закрыть генконсульства в России, что якобы позволит США сэкономить средства.
Пушков отметил, что у экономики и бюджета Соединенных Штатов есть проблемы, но все же не до такой степени.
"Экономия в 3,2 миллиона долларов — это смешно. <…> Это политическое решение", — написал он в своем телеграме.
Сенатор увидел в решении Госдепа признак сворачивания отношений с Россией.
"В США переходят к "ледяной войне" против России", — заключил Пушков.
Закрытие генконсульств США в России. Что стало причиной? - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
Вчера, 10:04Знатоки
Закрытие генконсульств США в России. Что стало причиной?
Ранее Госдеп США сообщил о закрытии генконсульства во Владивостоке и приостановке работы представительства в Екатеринбурге. Как объяснили РИА Новости в американском внешнеполитическом ведомстве, "это часть усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в России". Отмечается, что никаких действий относительно российской дипмиссии в Штатах не планируется. По оценкам Госдепа, закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить 3,2 миллиона долларов в год.
Позднее в посольстве США в Москве заявили, что решение обусловлено необходимостью оптимизировать работу американских диппредставительств в России.
 
РоссияАлексей ПушковВладивостокЕкатеринбургСШАВ мире
 
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