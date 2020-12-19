Пушков высмеял решение США закрыть генконсульства в России
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗдание генерального консульства США в Екатеринбурге
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы Госдепа закрыть генконсульства в России, что якобы позволит США сэкономить средства.
Пушков отметил, что у экономики и бюджета Соединенных Штатов есть проблемы, но все же не до такой степени.
"Экономия в 3,2 миллиона долларов — это смешно. <…> Это политическое решение", — написал он в своем телеграме.
Сенатор увидел в решении Госдепа признак сворачивания отношений с Россией.
"В США переходят к "ледяной войне" против России", — заключил Пушков.
Ранее Госдеп США сообщил о закрытии генконсульства во Владивостоке и приостановке работы представительства в Екатеринбурге. Как объяснили РИА Новости в американском внешнеполитическом ведомстве, "это часть усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в России". Отмечается, что никаких действий относительно российской дипмиссии в Штатах не планируется. По оценкам Госдепа, закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить 3,2 миллиона долларов в год.
Позднее в посольстве США в Москве заявили, что решение обусловлено необходимостью оптимизировать работу американских диппредставительств в России.