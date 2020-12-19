https://ria.ru/20201219/usa-1590037305.html

Пушков высмеял решение США закрыть генконсульства в России

Пушков высмеял решение США закрыть генконсульства в России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы Госдепа закрыть генконсульства в России, что якобы позволит США сэкономить средства. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T14:42

2020-12-19T14:42

2020-12-19T14:42

россия

алексей пушков

владивосток

екатеринбург

сша

в мире

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы Госдепа закрыть генконсульства в России, что якобы позволит США сэкономить средства. Пушков отметил, что у экономики и бюджета Соединенных Штатов есть проблемы, но все же не до такой степени.Сенатор увидел в решении Госдепа признак сворачивания отношений с Россией. Ранее Госдеп США сообщил о закрытии генконсульства во Владивостоке и приостановке работы представительства в Екатеринбурге. Как объяснили РИА Новости в американском внешнеполитическом ведомстве, "это часть усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в России". Отмечается, что никаких действий относительно российской дипмиссии в Штатах не планируется. По оценкам Госдепа, закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить 3,2 миллиона долларов в год.Позднее в посольстве США в Москве заявили, что решение обусловлено необходимостью оптимизировать работу американских диппредставительств в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/1590010924.html

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владивосток

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россия, алексей пушков, владивосток, екатеринбург, сша, в мире