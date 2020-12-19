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Москвичка пыталась организовать убийство бывшего мужа
Москвичка пыталась организовать убийство бывшего мужа
Москвичка пыталась организовать убийство бывшего мужа по найму, она и ее пособник задержаны, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T15:38
2020-12-19T15:38
мвд москвы
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Москвичка пыталась организовать убийство бывшего мужа по найму, она и ее пособник задержаны, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова."По данным следствия, в марте 2020 года у подозреваемой возник умысел на организацию убийства по найму бывшего супруга из-за финансовых противоречий, возникших во время бракоразводного процесса", - сказала Иванова.Пособник женщины, ее знакомый, нашел предполагаемого исполнителя. Ему фигуранты пообещали три миллиона рублей за убийство.Иванова отметила, что затем были организованы оперативно-разыскные мероприятия и инсценировка убийства мужчины, все контролировали оперативные сотрудники уголовного розыска ГУ МВД Москвы."После предоставления фотографий и получения денег исполнителем, женщина и ее пособник были задержаны", - добавила Иванова.Следователи возбудили уголовное дело против женщины по статье "организация приготовления к убийству по найму", против ее пособника - "приготовление к пособничеству в убийстве по найму".По словам Ивановой, сейчас следствие ходатайствует перед судом об аресте фигурантов.
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мвд москвы, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Москвичка пыталась организовать убийство бывшего мужа

15:38 19.12.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Москвичка пыталась организовать убийство бывшего мужа по найму, она и ее пособник задержаны, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"По данным следствия, в марте 2020 года у подозреваемой возник умысел на организацию убийства по найму бывшего супруга из-за финансовых противоречий, возникших во время бракоразводного процесса", - сказала Иванова.
Пособник женщины, ее знакомый, нашел предполагаемого исполнителя. Ему фигуранты пообещали три миллиона рублей за убийство.
Иванова отметила, что затем были организованы оперативно-разыскные мероприятия и инсценировка убийства мужчины, все контролировали оперативные сотрудники уголовного розыска ГУ МВД Москвы.
"После предоставления фотографий и получения денег исполнителем, женщина и ее пособник были задержаны", - добавила Иванова.
Следователи возбудили уголовное дело против женщины по статье "организация приготовления к убийству по найму", против ее пособника - "приготовление к пособничеству в убийстве по найму".
По словам Ивановой, сейчас следствие ходатайствует перед судом об аресте фигурантов.
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня, 18:14
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МВД МосквыЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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