https://ria.ru/20201219/ubiystvo-1590042371.html

Москвичка пыталась организовать убийство бывшего мужа

Москвичка пыталась организовать убийство бывшего мужа

Москвичка пыталась организовать убийство бывшего мужа по найму, она и ее пособник задержаны, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T15:38

2020-12-19T15:38

2020-12-19T15:38

мвд москвы

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Москвичка пыталась организовать убийство бывшего мужа по найму, она и ее пособник задержаны, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова."По данным следствия, в марте 2020 года у подозреваемой возник умысел на организацию убийства по найму бывшего супруга из-за финансовых противоречий, возникших во время бракоразводного процесса", - сказала Иванова.Пособник женщины, ее знакомый, нашел предполагаемого исполнителя. Ему фигуранты пообещали три миллиона рублей за убийство.Иванова отметила, что затем были организованы оперативно-разыскные мероприятия и инсценировка убийства мужчины, все контролировали оперативные сотрудники уголовного розыска ГУ МВД Москвы."После предоставления фотографий и получения денег исполнителем, женщина и ее пособник были задержаны", - добавила Иванова.Следователи возбудили уголовное дело против женщины по статье "организация приготовления к убийству по найму", против ее пособника - "приготовление к пособничеству в убийстве по найму".По словам Ивановой, сейчас следствие ходатайствует перед судом об аресте фигурантов.

https://ria.ru/20200605/1572539600.html

москва

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мвд москвы, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия