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На Ставрополье полицейского задержали по подозрению в убийстве друга
На Ставрополье полицейского задержали по подозрению в убийстве друга
Следователи на Ставрополье задержали полицейского, подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого после нескольких дней поисков нашли в лесу с огнестрельным... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:11
2020-12-19T23:28
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
ставрополь
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 19 дек — РИА Новости. Следователи на Ставрополье задержали полицейского, подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого после нескольких дней поисков нашли в лесу с огнестрельным ранением в голову, сообщает следственное управление СК по региону."В правоохранительные органы города Ставрополя 12 декабря обратилась местная жительница, сообщив об исчезновении ее 29-летнего сына, 17 декабря в лесном массиве на выезде из города Ставрополя было обнаружено тело пропавшего мужчины с огнестрельным ранением головы", — говорится в сообщении.Было возбуждено уголовное дело об убийстве."Благодаря грамотной и слаженной работе следователей и криминалистов СКР по Ставропольскому краю, а также в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального МВД была установлена причастность оперуполномоченного полиции УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю, который состоял в дружеских отношениях с потерпевшим", — уточнили в СК.Подозреваемый был доставлен в следственный отдел, где на допросе дал признательные показания, отмечает следствие. Сейчас полицейский задержан, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.Как сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю, по результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579558326.html
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следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, ставрополь, происшествия

На Ставрополье полицейского задержали по подозрению в убийстве друга

12:11 19.12.2020 (обновлено: 23:28 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЯТИГОРСК, 19 дек — РИА Новости. Следователи на Ставрополье задержали полицейского, подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого после нескольких дней поисков нашли в лесу с огнестрельным ранением в голову, сообщает следственное управление СК по региону.
"В правоохранительные органы города Ставрополя 12 декабря обратилась местная жительница, сообщив об исчезновении ее 29-летнего сына, 17 декабря в лесном массиве на выезде из города Ставрополя было обнаружено тело пропавшего мужчины с огнестрельным ранением головы", — говорится в сообщении.
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Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Благодаря грамотной и слаженной работе следователей и криминалистов СКР по Ставропольскому краю, а также в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального МВД была установлена причастность оперуполномоченного полиции УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю, который состоял в дружеских отношениях с потерпевшим", — уточнили в СК.
Подозреваемый был доставлен в следственный отдел, где на допросе дал признательные показания, отмечает следствие. Сейчас полицейский задержан, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю, по результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
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