https://ria.ru/20201219/ubiystvo-1590022262.html

На Ставрополье полицейского задержали по подозрению в убийстве друга

На Ставрополье полицейского задержали по подозрению в убийстве друга

Следователи на Ставрополье задержали полицейского, подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого после нескольких дней поисков нашли в лесу с огнестрельным... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:11

2020-12-19T12:11

2020-12-19T23:28

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

ставрополь

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 19 дек — РИА Новости. Следователи на Ставрополье задержали полицейского, подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого после нескольких дней поисков нашли в лесу с огнестрельным ранением в голову, сообщает следственное управление СК по региону."В правоохранительные органы города Ставрополя 12 декабря обратилась местная жительница, сообщив об исчезновении ее 29-летнего сына, 17 декабря в лесном массиве на выезде из города Ставрополя было обнаружено тело пропавшего мужчины с огнестрельным ранением головы", — говорится в сообщении.Было возбуждено уголовное дело об убийстве."Благодаря грамотной и слаженной работе следователей и криминалистов СКР по Ставропольскому краю, а также в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального МВД была установлена причастность оперуполномоченного полиции УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю, который состоял в дружеских отношениях с потерпевшим", — уточнили в СК.Подозреваемый был доставлен в следственный отдел, где на допросе дал признательные показания, отмечает следствие. Сейчас полицейский задержан, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.Как сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю, по результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579558326.html

https://ria.ru/20200920/politseyskiy-1577508281.html

ставропольский край

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, ставрополь, происшествия