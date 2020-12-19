На Ставрополье полицейского задержали по подозрению в убийстве друга
12:11 19.12.2020 (обновлено: 23:28 19.12.2020)
ПЯТИГОРСК, 19 дек — РИА Новости. Следователи на Ставрополье задержали полицейского, подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого после нескольких дней поисков нашли в лесу с огнестрельным ранением в голову, сообщает следственное управление СК по региону.
"В правоохранительные органы города Ставрополя 12 декабря обратилась местная жительница, сообщив об исчезновении ее 29-летнего сына, 17 декабря в лесном массиве на выезде из города Ставрополя было обнаружено тело пропавшего мужчины с огнестрельным ранением головы", — говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Благодаря грамотной и слаженной работе следователей и криминалистов СКР по Ставропольскому краю, а также в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального МВД была установлена причастность оперуполномоченного полиции УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю, который состоял в дружеских отношениях с потерпевшим", — уточнили в СК.
Подозреваемый был доставлен в следственный отдел, где на допросе дал признательные показания, отмечает следствие. Сейчас полицейский задержан, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю, по результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
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