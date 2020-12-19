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Врач развеяла миф о цвете самых полезных овощей и фруктов

Врач развеяла миф о цвете самых полезных овощей и фруктов

Врач высшей категории, диетолог Екатерина Бурляева развеяла миф о том, что самыми полезными являются фрукты и овощи зеленого цвета. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T13:50

2020-12-19T13:50

2020-12-19T15:13

екатерина бурляева

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Врач высшей категории, диетолог Екатерина Бурляева развеяла миф о том, что самыми полезными являются фрукты и овощи зеленого цвета.Она подчеркнула, что для получения необходимых витаминов и полезных веществ необходимо употреблять растительную пищу всех цветов."В красных, темно-бордовых и почти черных содержится ликопин, замедляющий развитие атеросклеротических изменений в сосудах и снижающий риск возникновения некоторых видов онкозаболеваний, а также антоцианы, необходимые для зрения", — отметила Бурляева в комментарии "Аргументам и фактам".Она указала на то, что в оранжевых и желтых овощах и фруктах содержатся полезные для глаз каротиноиды, а в зеленых — индолы, уменьшающие вероятность появления некоторых видов гормонально-зависимых опухолей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/diabet-1590018243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина бурляева, здоровье - общество