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Врач развеяла миф о цвете самых полезных овощей и фруктов
Врач развеяла миф о цвете самых полезных овощей и фруктов
Врач высшей категории, диетолог Екатерина Бурляева развеяла миф о том, что самыми полезными являются фрукты и овощи зеленого цвета. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T13:50
2020-12-19T13:50
2020-12-19T15:13
екатерина бурляева
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Врач высшей категории, диетолог Екатерина Бурляева развеяла миф о том, что самыми полезными являются фрукты и овощи зеленого цвета.Она подчеркнула, что для получения необходимых витаминов и полезных веществ необходимо употреблять растительную пищу всех цветов."В красных, темно-бордовых и почти черных содержится ликопин, замедляющий развитие атеросклеротических изменений в сосудах и снижающий риск возникновения некоторых видов онкозаболеваний, а также антоцианы, необходимые для зрения", — отметила Бурляева в комментарии "Аргументам и фактам".Она указала на то, что в оранжевых и желтых овощах и фруктах содержатся полезные для глаз каротиноиды, а в зеленых — индолы, уменьшающие вероятность появления некоторых видов гормонально-зависимых опухолей.
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екатерина бурляева, здоровье - общество