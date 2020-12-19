https://ria.ru/20201219/strelby-1590008782.html

АПЛ "Казань" выполнила стрельбу противокорабельной ракетой в Белом море

АПЛ "Казань" выполнила стрельбу противокорабельной ракетой в Белом море

Новейшая атомная подводная лодка "Казань" выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели в Белом море, сообщает Северный флот. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T09:56

2020-12-19T09:56

2020-12-19T09:56

апл "казань"

калибр

белое море

безопасность

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новейшая атомная подводная лодка "Казань" выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели в Белом море, сообщает Северный флот."Головной корабль проекта "Ясень-М" – атомный подводный ракетный крейсер "Казань" – успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" по морской цели. Ракетная стрельба проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа государственных испытаний. Морская мишенная позиция была успешно поражена", - говорится в сообщении.Отмечается, что охраной водного района и обеспечением стрельб занимались корабли и суда Беломорской военно-морской базы Севфлота. На новый этап государственных испытаний "Казань" вышла в конце прошлой недели со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту.Добавляется, что в ноябре АПЛ "Казань" успешно выполнила две испытательных стрельбы – по береговой цели крылатой ракетой "Калибр" и крылатой ракетой "Оникс" по морской цели."В полигонах боевой подготовки Северного флота крейсер "Казань" продолжает проведение ряда испытаний корабельных систем, агрегатов, комплексов корабельного вооружения, основных систем и механизмов корабля. После завершения всей программы государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер "Казань" будет принят в состав Военно-морского флота России", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20201130/kazan-1587010727.html

https://ria.ru/20201217/avangard-1589767110.html

белое море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

апл "казань", калибр, белое море, безопасность