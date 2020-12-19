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АПЛ "Казань" выполнила стрельбу противокорабельной ракетой в Белом море
АПЛ "Казань" выполнила стрельбу противокорабельной ракетой в Белом море
Новейшая атомная подводная лодка "Казань" выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели в Белом море, сообщает Северный флот. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T09:56
2020-12-19T09:56
апл "казань"
калибр
белое море
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новейшая атомная подводная лодка "Казань" выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели в Белом море, сообщает Северный флот."Головной корабль проекта "Ясень-М" – атомный подводный ракетный крейсер "Казань" – успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" по морской цели. Ракетная стрельба проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа государственных испытаний. Морская мишенная позиция была успешно поражена", - говорится в сообщении.Отмечается, что охраной водного района и обеспечением стрельб занимались корабли и суда Беломорской военно-морской базы Севфлота. На новый этап государственных испытаний "Казань" вышла в конце прошлой недели со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту.Добавляется, что в ноябре АПЛ "Казань" успешно выполнила две испытательных стрельбы – по береговой цели крылатой ракетой "Калибр" и крылатой ракетой "Оникс" по морской цели."В полигонах боевой подготовки Северного флота крейсер "Казань" продолжает проведение ряда испытаний корабельных систем, агрегатов, комплексов корабельного вооружения, основных систем и механизмов корабля. После завершения всей программы государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер "Казань" будет принят в состав Военно-морского флота России", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20201130/kazan-1587010727.html
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апл "казань", калибр, белое море, безопасность

АПЛ "Казань" выполнила стрельбу противокорабельной ракетой в Белом море

09:56 19.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСпуск на воду атомного подводного крейсера "Казань" ВМФ России
Спуск на воду атомного подводного крейсера Казань ВМФ России - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новейшая атомная подводная лодка "Казань" выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели в Белом море, сообщает Северный флот.
"Головной корабль проекта "Ясень-М" – атомный подводный ракетный крейсер "Казань" – успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" по морской цели. Ракетная стрельба проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа государственных испытаний. Морская мишенная позиция была успешно поражена", - говорится в сообщении.
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АПЛ "Казань" успешно провела ракетные стрельбы на испытаниях
Отмечается, что охраной водного района и обеспечением стрельб занимались корабли и суда Беломорской военно-морской базы Севфлота. На новый этап государственных испытаний "Казань" вышла в конце прошлой недели со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту.
Добавляется, что в ноябре АПЛ "Казань" успешно выполнила две испытательных стрельбы – по береговой цели крылатой ракетой "Калибр" и крылатой ракетой "Оникс" по морской цели.
"В полигонах боевой подготовки Северного флота крейсер "Казань" продолжает проведение ряда испытаний корабельных систем, агрегатов, комплексов корабельного вооружения, основных систем и механизмов корабля. После завершения всей программы государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер "Казань" будет принят в состав Военно-морского флота России", - подчеркивается в сообщении.
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АПЛ "Казань"КалибрБелое мореБезопасность
 
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