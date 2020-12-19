https://ria.ru/20201219/stadii-1590011133.html

Врач рассказал о двух стадиях COVID-19

Врач рассказал о двух стадиях COVID-19

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал "Российской газете" о течении COVID-19, выделив две стадии болезни. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T10:24

2020-12-19T10:24

2020-12-19T10:58

распространение нового коронавируса

владимир болибок

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал "Российской газете" о течении COVID-19, выделив две стадии болезни.По его словам, первая протекает в форме ОРВИ. У людей с хорошим врожденным противовирусным иммунитетом заболевание заканчивается на этом этапе, отметил специалист.При слабом иммунитете наступает вторая стадия — вирусемия. В этом случае вирус прорывается через барьер слизистой оболочки, попадает в лимфу и распространяется по организму, объяснил Болибок.Он добавил, что примерно через неделю организм начинает вырабатывать антитела, но из-за особенностей вируса это может только усугубить течение болезни.Иммунолог рекомендовал не запускать процесс и своевременно обращаться к медикам, а после выхода из острой фазы заболевания сразу начинать курс восстановительной терапии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/produkty-1587552662.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

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2020

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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество