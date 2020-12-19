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Врач рассказал о двух стадиях COVID-19
Врач рассказал о двух стадиях COVID-19
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал "Российской газете" о течении COVID-19, выделив две стадии болезни. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T10:24
2020-12-19T10:24
2020-12-19T10:58
распространение нового коронавируса
владимир болибок
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал "Российской газете" о течении COVID-19, выделив две стадии болезни.По его словам, первая протекает в форме ОРВИ. У людей с хорошим врожденным противовирусным иммунитетом заболевание заканчивается на этом этапе, отметил специалист.При слабом иммунитете наступает вторая стадия — вирусемия. В этом случае вирус прорывается через барьер слизистой оболочки, попадает в лимфу и распространяется по организму, объяснил Болибок.Он добавил, что примерно через неделю организм начинает вырабатывать антитела, но из-за особенностей вируса это может только усугубить течение болезни.Иммунолог рекомендовал не запускать процесс и своевременно обращаться к медикам, а после выхода из острой фазы заболевания сразу начинать курс восстановительной терапии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости
. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок
рассказал "Российской газете
" о течении COVID-19
, выделив две стадии болезни.
По его словам, первая протекает в форме ОРВИ. У людей с хорошим врожденным противовирусным иммунитетом заболевание заканчивается на этом этапе, отметил специалист.
При слабом иммунитете наступает вторая стадия — вирусемия. В этом случае вирус прорывается через барьер слизистой оболочки, попадает в лимфу и распространяется по организму, объяснил Болибок.
Он добавил, что примерно через неделю организм начинает вырабатывать антитела, но из-за особенностей вируса это может только усугубить течение болезни.
"Эти антитела начинают атаковать вирус, а он уже в сосудистой оболочке. Получается, что иммунная система атакует собственный организм. Начинается воспалительный процесс", — уточнил врач.
Иммунолог рекомендовал не запускать процесс и своевременно обращаться к медикам, а после выхода из острой фазы заболевания сразу начинать курс восстановительной терапии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.