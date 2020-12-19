https://ria.ru/20201219/srok-1590024031.html

Попова назвала возможные сроки завершения эпидемии COVID-19 в России

Попова назвала возможные сроки завершения эпидемии COVID-19 в России

Пандемия коронавируса закончится к весне, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:22

2020-12-19T12:22

2020-12-19T14:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589006914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67730aba21cf77d30f1708a00c51d1b8.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Пандемия коронавируса закончится к весне, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По оценке директора научного центра имени Гамалеи (разработчики вакцины "Спутник V") Александра Гинцбурга, к концу осени следующего года привиты могут быть около 70-80 процентов россиян и коронавирус станет управляемым. Для этого, как заметил ученый, производителям нужно выпускать до шести миллионов доз вакцины ежемесячно.Попова заметила, что тем, у кого уже есть антитела к SARS-CoV-2, не надо делать прививку.Пандемия закончится, вирус останетсяМинистр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что власти планируют привить 60 процентов взрослых россиян. При этом вакцинация не приведет к исчезновению коронавируса, добавил он."Пандемия закончится. Вакцинация поможет нам избавиться. Циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени", — считает министр.По его словам, производственных мощностей достаточно для проведения массовой кампании."Бороться будем долго"Мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что самый острый период пандемии в столице закончится через несколько месяцев."Я думаю, мы еще долго будем с ковидом бороться, но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться", — сказал он.В Москве за сутки зарегистрировали 6459 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1736 человек. Днем ранее положительные тесты были у 6937 человек. "Этого никто не знает"По словам президента России Владимира Путина, длительность пандемии будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и эффективности применения вакцин.В России летом зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V" разработки научного центра имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Также Минздрав зарегистрировал еще один препарат — "ЭпиВакКорона" центра "Вектор". Идет разработка еще нескольких вакцин.В начале декабря в России стартовала гражданская вакцинация, партии препарата "Спутник V" поставили во все регионы. В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись открыта на две недели вперед.Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201219/vaktsina-1590027444.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/koronavirus-1590011000.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/koronavirus-1590012924.html

https://ria.ru/20201219/vaktsina-1590022131.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)