https://ria.ru/20201219/sposob-1590024393.html

Назван неожиданный способ продлить жизнь

Назван неожиданный способ продлить жизнь

Пение положительно влияет на здоровье человека и может увеличить продолжительность жизни, пишет Express со ссылкой на британских ученых. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:22

2020-12-19T12:22

2020-12-19T15:24

здоровье - общество

великобритания

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пение положительно влияет на здоровье человека и может увеличить продолжительность жизни, пишет Express со ссылкой на британских ученых.Отмечается, что это занятие улучшает как психическое, так и физическое состояние людей. В частности, пение может уменьшить риск деменции и болезни Альцгеймера, а также устранить симптомы депрессии.Специалисты указывают на то, что во время исполнения любимых песен выделяются эндорфины, которые улучшают самочувствие и заставляют человека чувствовать себя бодрее и счастливее. При этом совершенно не важно наличие вокальных способностей, поскольку организм положительно влияет на пение вне зависимости от его качества.По данным экспертов, пение также оказывает оздоравливающее действие на функционирование мозга, обеспечивая его большим количеством кислорода, а также способно снизить кровяное давление.

https://ria.ru/20201212/chelesterol-1588953057.html

великобритания

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2020

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здоровье - общество, великобритания