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Собянин назвал решение о снятии ограничений самым сложным
Собянин назвал решение о снятии ограничений самым сложным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что самым сложным для него было не "закрыть" город из-за COVID, а принять решение о снятии ограничений. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:16
2020-12-19T12:16
2020-12-19T12:16
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что самым сложным для него было не "закрыть" город из-за COVID, а принять решение о снятии ограничений."Самым сложным был даже не период, когда мы принимали решение о закрытии города, самым сложным было принять решение о снятии этих ограничений. Потому что когда ты вводишь ограничения, ты как бы защищаешь население А когда ты снимаешь ограничения, ты берешь на себя ответственность, что если завтра начнутся массовые заболевания, то ты теперь виноват", - сказал Собянин в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Он подчеркнул, что не принимать это решение тоже было нельзя. "Если мы видим, что эпидемия пошла резко на спад, у нас есть возможность открыть целые сектора экономики, дать возможность людям нормально жить, передвигаться и общаться, это надо было сделать", - отметил Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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