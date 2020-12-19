https://ria.ru/20201219/sobyanin-1590022735.html

Собянин спрогнозировал конец "самого острого" периода борьбы с COVID-19

Собянин спрогнозировал конец "самого острого" периода борьбы с COVID-19

Борьба с коронавирусом будет долгой, но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:15

2020-12-19T12:15

2020-12-19T12:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Борьба с коронавирусом будет долгой, но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1"."Я думаю, мы еще долго будем с ковидом бороться, но самый острый период через несколько месяцев должен ...закончиться", - сказал Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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