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Собянин спрогнозировал конец "самого острого" периода борьбы с COVID-19
Собянин спрогнозировал конец "самого острого" периода борьбы с COVID-19
Борьба с коронавирусом будет долгой, но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:15
2020-12-19T12:15
2020-12-19T12:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Борьба с коронавирусом будет долгой, но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1"."Я думаю, мы еще долго будем с ковидом бороться, но самый острый период через несколько месяцев должен ...закончиться", - сказал Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва