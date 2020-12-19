https://ria.ru/20201219/sloveniya-1589949995.html
Назван главный гастрономический регион Европы–2021
Назван главный гастрономический регион Европы–2021
Словения была названа главным европейским гастрономическим регионом 2021 года, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T09:14
2020-12-19T09:14
2020-12-19T09:14
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Словения была названа главным европейским гастрономическим регионом 2021 года, сообщает Lonely Planet. Страна получила премию Международного института гастрономии, культуры, искусства и туризма (IGCAT). Для этого ей нужно было доказать, что она разработала достаточно гастрономических проектов и программ.Это единственное европейское государство, которое соединяет Альпы, Средиземное море и Паннонскую равнину. По мнению экспертов, исключительно разнообразный ландшафт и природа повлияли на яркую культуру и гастрономию. Кулинарная философия здесь основана на принципе "сад к столу".Недавно Словенский туристический совет запустил новый веб-сайт, который рассказывает об истории гастрономии в стране. Специальный раздел посвящен шеф-поварам, их связям с местными производителями и высококачественным ингредиентам словенских блюд.
https://ria.ru/20201218/evropa-1589941983.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, альпы, средиземное море, новости - туризм, европа, словения, еда
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Словения была названа главным европейским гастрономическим регионом 2021 года, сообщает
Lonely Planet.
Страна получила премию Международного института гастрономии, культуры, искусства и туризма (IGCAT). Для этого ей нужно было доказать, что она разработала достаточно гастрономических проектов и программ.
Это единственное европейское государство, которое соединяет Альпы, Средиземное море и Паннонскую равнину. По мнению экспертов, исключительно разнообразный ландшафт и природа повлияли на яркую культуру и гастрономию. Кулинарная философия здесь основана на принципе "сад к столу".
Недавно Словенский туристический совет запустил новый веб-сайт, который рассказывает об истории гастрономии в стране. Специальный раздел посвящен шеф-поварам, их связям с местными производителями и высококачественным ингредиентам словенских блюд.