https://ria.ru/20201219/sindrom-1590039148.html

Названы симптомы постковидного синдрома

Названы симптомы постковидного синдрома

Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE) опубликовал официальное руководство по лечению постковидного синдрома,... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T15:03

2020-12-19T15:03

2020-12-19T15:51

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE) опубликовал официальное руководство по лечению постковидного синдрома, перечислив симптомы, которые испытывают пациенты, переболевшие COVID-19.Помимо общих признаков, таких как усталость и высокая температура, специалисты выделили когнитивные нарушения, головную боль, покалывание и онемение конечностей, а также нарушения сна.В докладе отмечается, что перенесшие коронавирусную инфекцию на протяжении долгого времени могут страдать от болей в животе, тошноты, диареи и анорексии. Болезнь также отражается на психологическом состоянии пациентов и может провоцировать депрессию и приступы тревоги.Под ударом находится и сердечно-сосудистая система — зачастую люди обращаются к врачам с жалобами на нарушение сердцебиения, боли или чувство стеснения в груди.Менее распространенными симптомами являются кожные заболевания, например сыпь.Специалисты отмечают, что их рекомендации разработаны с целью улучшить практику ухода за пациентами, перенесшими COVID-19, а также повысить квалификацию медицинского персонала, задействованного в борьбе с инфекцией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/privkus-1586101528.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

великобритания

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коронавирус covid-19, великобритания, в мире