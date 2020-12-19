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https://ria.ru/20201219/sindrom-1590039148.html
Названы симптомы постковидного синдрома
Названы симптомы постковидного синдрома
Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE) опубликовал официальное руководство по лечению постковидного синдрома,... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T15:03
2020-12-19T15:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE) опубликовал официальное руководство по лечению постковидного синдрома, перечислив симптомы, которые испытывают пациенты, переболевшие COVID-19.Помимо общих признаков, таких как усталость и высокая температура, специалисты выделили когнитивные нарушения, головную боль, покалывание и онемение конечностей, а также нарушения сна.В докладе отмечается, что перенесшие коронавирусную инфекцию на протяжении долгого времени могут страдать от болей в животе, тошноты, диареи и анорексии. Болезнь также отражается на психологическом состоянии пациентов и может провоцировать депрессию и приступы тревоги.Под ударом находится и сердечно-сосудистая система — зачастую люди обращаются к врачам с жалобами на нарушение сердцебиения, боли или чувство стеснения в груди.Менее распространенными симптомами являются кожные заболевания, например сыпь.Специалисты отмечают, что их рекомендации разработаны с целью улучшить практику ухода за пациентами, перенесшими COVID-19, а также повысить квалификацию медицинского персонала, задействованного в борьбе с инфекцией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/privkus-1586101528.html
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Названы симптомы постковидного синдрома

15:03 19.12.2020 (обновлено: 15:51 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE) опубликовал официальное руководство по лечению постковидного синдрома, перечислив симптомы, которые испытывают пациенты, переболевшие COVID-19.
Помимо общих признаков, таких как усталость и высокая температура, специалисты выделили когнитивные нарушения, головную боль, покалывание и онемение конечностей, а также нарушения сна.
В докладе отмечается, что перенесшие коронавирусную инфекцию на протяжении долгого времени могут страдать от болей в животе, тошноты, диареи и анорексии. Болезнь также отражается на психологическом состоянии пациентов и может провоцировать депрессию и приступы тревоги.
Под ударом находится и сердечно-сосудистая система — зачастую люди обращаются к врачам с жалобами на нарушение сердцебиения, боли или чувство стеснения в груди.
Медицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 15:25Распространение нового коронавируса
Назван ранний симптом коронавируса
Менее распространенными симптомами являются кожные заболевания, например сыпь.
Специалисты отмечают, что их рекомендации разработаны с целью улучшить практику ухода за пациентами, перенесшими COVID-19, а также повысить квалификацию медицинского персонала, задействованного в борьбе с инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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