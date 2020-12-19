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Депутата Госдумы Шурчанова похоронят в Чувашии 21 декабря
Депутата Госдумы Шурчанова похоронят в Чувашии 21 декабря
Прощание с депутатом от КПРФ Валентином Шурчановым пройдет в воскресенье в Чувашии, похороны - в понедельник, сообщила РИА Новости руководитель аппарата КПРФ... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:58
2020-12-19T13:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прощание с депутатом от КПРФ Валентином Шурчановым пройдет в воскресенье в Чувашии, похороны - в понедельник, сообщила РИА Новости руководитель аппарата КПРФ Нина Останина.Шурчанов скончался в пятницу из-за осложнений, вызванных коронавирусом."Сейчас гроб с телом Валентина Сергеевича мы отправляем на его родину, в Чувашию. Там его встретят сын Алексей, жена Нина Михайловна и члены правительственной комиссии Республики Чувашия. Завтра состоится прощание с Валентином Сергеевичем. Похороны - в понедельник", - сказала Останина.Она отметила, что делегацию фракции возглавит зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир кашин, чувашская республика (чувашия), общество

Депутата Госдумы Шурчанова похоронят в Чувашии 21 декабря

12:58 19.12.2020 (обновлено: 13:00 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов и первый заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам Валентин Шурчанов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов и первый заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам Валентин Шурчанов - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прощание с депутатом от КПРФ Валентином Шурчановым пройдет в воскресенье в Чувашии, похороны - в понедельник, сообщила РИА Новости руководитель аппарата КПРФ Нина Останина.
Шурчанов скончался в пятницу из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
"Сейчас гроб с телом Валентина Сергеевича мы отправляем на его родину, в Чувашию. Там его встретят сын Алексей, жена Нина Михайловна и члены правительственной комиссии Республики Чувашия. Завтра состоится прощание с Валентином Сергеевичем. Похороны - в понедельник", - сказала Останина.
Она отметила, что делегацию фракции возглавит зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Валентин Шурчанов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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