https://ria.ru/20201219/shurchanov-1590028738.html
Депутата Госдумы Шурчанова похоронят в Чувашии 21 декабря
Депутата Госдумы Шурчанова похоронят в Чувашии 21 декабря
Прощание с депутатом от КПРФ Валентином Шурчановым пройдет в воскресенье в Чувашии, похороны - в понедельник, сообщила РИА Новости руководитель аппарата КПРФ... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:58
2020-12-19T12:58
2020-12-19T13:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прощание с депутатом от КПРФ Валентином Шурчановым пройдет в воскресенье в Чувашии, похороны - в понедельник, сообщила РИА Новости руководитель аппарата КПРФ Нина Останина.Шурчанов скончался в пятницу из-за осложнений, вызванных коронавирусом."Сейчас гроб с телом Валентина Сергеевича мы отправляем на его родину, в Чувашию. Там его встретят сын Алексей, жена Нина Михайловна и члены правительственной комиссии Республики Чувашия. Завтра состоится прощание с Валентином Сергеевичем. Похороны - в понедельник", - сказала Останина.Она отметила, что делегацию фракции возглавит зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин.
https://ria.ru/20201218/deputat-1589923201.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир кашин, чувашская республика (чувашия), общество