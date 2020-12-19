https://ria.ru/20201219/shurchanov-1590028738.html

Депутата Госдумы Шурчанова похоронят в Чувашии 21 декабря

Депутата Госдумы Шурчанова похоронят в Чувашии 21 декабря

Прощание с депутатом от КПРФ Валентином Шурчановым пройдет в воскресенье в Чувашии, похороны - в понедельник, сообщила РИА Новости руководитель аппарата КПРФ... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:58

2020-12-19T12:58

2020-12-19T13:00

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир кашин

чувашская республика (чувашия)

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прощание с депутатом от КПРФ Валентином Шурчановым пройдет в воскресенье в Чувашии, похороны - в понедельник, сообщила РИА Новости руководитель аппарата КПРФ Нина Останина.Шурчанов скончался в пятницу из-за осложнений, вызванных коронавирусом."Сейчас гроб с телом Валентина Сергеевича мы отправляем на его родину, в Чувашию. Там его встретят сын Алексей, жена Нина Михайловна и члены правительственной комиссии Республики Чувашия. Завтра состоится прощание с Валентином Сергеевичем. Похороны - в понедельник", - сказала Останина.Она отметила, что делегацию фракции возглавит зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин.

https://ria.ru/20201218/deputat-1589923201.html

чувашская республика (чувашия)

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир кашин, чувашская республика (чувашия), общество