https://ria.ru/20201219/sharif-1590006450.html

Пакистан начал процесс по экстрадиции из Британии экс-премьера Шарифа

Пакистан начал процесс по экстрадиции из Британии экс-премьера Шарифа

Власти Пакистана начали юридический процесс по заключению с Великобританией соглашения об экстрадиции, которое позволит экстрадировать из европейской страны... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T09:27

2020-12-19T09:27

2020-12-19T09:29

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наваз шариф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти Пакистана начали юридический процесс по заключению с Великобританией соглашения об экстрадиции, которое позволит экстрадировать из европейской страны пакистанского экс-премьера Наваза Шарифа, осужденного на родине по двум делам, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс."Мы пытаемся и будем пытаться (вернуть Шарифа – ред.)", - сказал в интервью агентству министр информации страны Шибли Фараз.Сейчас между Пакистаном и Великобританией не действует соглашения об экстрадиции. Как отмечает агентство, процесс его заключения может занять несколько лет, документ также может не одобрить британский парламент.В октябре прошлого года суд Пакистана отпустил под залог отбывающего семилетний тюремный срок по делу о коррупции Шарифа по медицинским причинам. Врачи диагностировали, что тот страдает от заболевания крови, при котором разрушаются тромбоциты, отметив, что состояние экс-премьера оценивается как опасное, но его болезнь поддается лечению.Ранее МВД Пакистана исключило Шарифа из списка лиц, которым запрещен выезд с территории страны, что позволило бывшему главе государства однократно выехать за границу для лечения на срок до четырех недель. В ноябре 2018 года Шариф покинул страну и направился для лечения в Лондон. Как отмечает агентство, сейчас он живет в Лондоне в добровольном изгнании.Шариф и члены его семьи были арестованы в июле 2018 года после публикации так называемого "панамского досье". Их признали виновными в коррупции, связанной с инвестированием незадекларированных средств в сталелитейный комбинат "Аль-Азиза", находящийся в Саудовской Аравии. Сам экс-премьер Пакистана и его сторонники считают дело политически мотивированным.В декабре 2018 года Антикоррупционный суд Исламабада также приговорил Шарифа к семи годам тюрьмы, а также к денежному штрафу в размере 2,5 миллиона долларов.Шариф занимал пост премьера Пакистана трижды: в 1990-1993, 1997-1999 и 2013-2017 годах. В 2017 году Верховный суд отстранил его от должности премьера, а летом следующего года возглавляемая им партия "Пакистанская мусульманская лига" проиграла парламентские выборы "Движению за справедливость" во главе с бывшим игроком в крикет Имраном Ханом.

https://ria.ru/20170728/1499316328.html

https://ria.ru/20190101/1548973130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд пакистана, наваз шариф, великобритания, пакистан, в мире