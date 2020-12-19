Пакистан начал процесс по экстрадиции из Британии экс-премьера Шарифа
09:27 19.12.2020 (обновлено: 09:29 19.12.2020)
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкЗаседание Совета глав государств-членов ШОС в расширенном составе
© Фотохост-агентство
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти Пакистана начали юридический процесс по заключению с Великобританией соглашения об экстрадиции, которое позволит экстрадировать из европейской страны пакистанского экс-премьера Наваза Шарифа, осужденного на родине по двум делам, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.
"Мы пытаемся и будем пытаться (вернуть Шарифа – ред.)", - сказал в интервью агентству министр информации страны Шибли Фараз.
Сейчас между Пакистаном и Великобританией не действует соглашения об экстрадиции. Как отмечает агентство, процесс его заключения может занять несколько лет, документ также может не одобрить британский парламент.
В октябре прошлого года суд Пакистана отпустил под залог отбывающего семилетний тюремный срок по делу о коррупции Шарифа по медицинским причинам. Врачи диагностировали, что тот страдает от заболевания крови, при котором разрушаются тромбоциты, отметив, что состояние экс-премьера оценивается как опасное, но его болезнь поддается лечению.
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Ранее МВД Пакистана исключило Шарифа из списка лиц, которым запрещен выезд с территории страны, что позволило бывшему главе государства однократно выехать за границу для лечения на срок до четырех недель. В ноябре 2018 года Шариф покинул страну и направился для лечения в Лондон. Как отмечает агентство, сейчас он живет в Лондоне в добровольном изгнании.
Шариф и члены его семьи были арестованы в июле 2018 года после публикации так называемого "панамского досье". Их признали виновными в коррупции, связанной с инвестированием незадекларированных средств в сталелитейный комбинат "Аль-Азиза", находящийся в Саудовской Аравии. Сам экс-премьер Пакистана и его сторонники считают дело политически мотивированным.
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В декабре 2018 года Антикоррупционный суд Исламабада также приговорил Шарифа к семи годам тюрьмы, а также к денежному штрафу в размере 2,5 миллиона долларов.
Шариф занимал пост премьера Пакистана трижды: в 1990-1993, 1997-1999 и 2013-2017 годах. В 2017 году Верховный суд отстранил его от должности премьера, а летом следующего года возглавляемая им партия "Пакистанская мусульманская лига" проиграла парламентские выборы "Движению за справедливость" во главе с бывшим игроком в крикет Имраном Ханом.