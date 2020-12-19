https://ria.ru/20201219/sevastopol-1590029643.html

В районе Севастополя нашли новые подземные источники воды

В районе Севастополя нашли новые подземные источники воды

В севастопольском регионе нашли новые подземные источники воды, сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T13:04

2020-12-19T13:04

2020-12-19T14:43

михаил развожаев

марат хуснуллин

республика крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. В севастопольском регионе нашли новые подземные источники воды, сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.По его словам, благодаря геологоразведке источники обнаружили в районе строительства нового водозабора на реке Бельбек."Я бы просил дополнительно увязать проектные решения, чтобы этот дополнительный подземный водозабор работал вместе с водозабором, который мы строим на реке Бельбек. Я прошу максимально сделать, чтобы к окончанию строительства у нас и подземная, и наземная часть была увязана. Это дополнительно, по расчетам, до десяти тысяч кубов. Это огромный плюс к той работе, которую мы делаем", — сказал Хуснуллин по видео-конференц-связи во время церемонии запуска водовода из Кадыковского карьера для снабжения Севастополя.В свою очередь, губернатор города Михаил Развожаев подчеркнул, что скважины будут готовы к эксплуатации к середине февраля.Ранее он заявил, что Севастополь сможет пройти засушливый период и преодолеть проблему дефицита воды за счет строительства нового водозабора и масштабной кампании по экономии в основном источнике водоснабжения — Чернореченском водохранилище.В четверг во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что власти решат проблему с водоснабжением Крыма и не будут на этом экономить. Ранее в Севастополе ввели режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды в водохранилище из-за затянувшейся засухи. Накануне в город стали подавать воду из резервного водоема у горы Гасфорта и Инкерманского озера. Начато строительство нового водозабора на реке Бельбек для сбора паводковых вод, его планируют завершить к 1 марта.

https://ria.ru/20201218/krym-1589832335.html

https://ria.ru/20201217/krym-1589715502.html

республика крым

севастополь

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михаил развожаев, марат хуснуллин, республика крым, севастополь