https://ria.ru/20201219/sevastopol-1590029368.html

Развожаев допустил досрочную сдачу водозабора для снабжения Севастополя

Развожаев допустил досрочную сдачу водозабора для снабжения Севастополя

Готовность строительства нового водозабора на реке Бельбек для сбора паводковых вод и снабжения Севастополя составляет 50%, возможна досрочная сдача объекта,... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T13:02

2020-12-19T13:02

2020-12-19T13:02

бельбек

михаил развожаев

владимир путин

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Готовность строительства нового водозабора на реке Бельбек для сбора паводковых вод и снабжения Севастополя составляет 50%, возможна досрочная сдача объекта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут. При этом ранее в Севастополе был веден режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды в водохранилище из-за затянувшейся засухи. Накануне в город начали подавать воду из резервного водоема у горы Гасфорта, Инкерманского озера и Кадыковского карьера. Начато строительство нового водозабора на реке Бельбек для сбора паводковых вод. Завершить строительство объекта намерены к 1 марта."Уже готовность 50%. Все идет в графике, все вопросы решаются оперативно. У нас нет сомнений, что к марту объект будет сдан, а учитывая, что строители всегда дают самую крайнюю точку, и если все будет складываться, то, может быть, даже и раньше этот вопрос доделаем", - сказал Развожаев журналистам.При этом губернатор подчеркнул, что реализация проектов по водоснабжению города стала возможна благодаря помощи федерального центра.Ранее Развожаев заявил, что Севастополь сможет пройти засушливый период и преодолеть проблему вододефицита за счет строительства нового водозабора и масштабной кампании по экономии воды в основном источнике водоснабжения - Чернореченском водохранилище.

https://ria.ru/20201219/sevastopol-1590021413.html

https://ria.ru/20201209/voda-1588396301.html

бельбек

севастополь

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бельбек, михаил развожаев, владимир путин, севастополь, общество