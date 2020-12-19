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"ВКонтакте" восстановила работу после сбоя
"ВКонтакте" восстановила работу после сбоя
Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" полностью восстановила работу после сбоя, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T15:07
2020-12-19T15:07
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" полностью восстановила работу после сбоя, сообщили РИА Новости в компании."У пользователей в течение нескольких минут могли возникать проблемы с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстановили работу", - сказали в пресс-службе.Ранее в субботу пользователи "ВКонтакте" сообщили о неполадках в работе соцсети, свидетельствовали данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбои начались около 14.00 мск. По данным Downdetector, 81% пользователей соцсети жаловались на проблемы с загрузкой сайта, 7% жалоб связаны с доставкой сообщений, еще 11% жаловались на проблемы со входом в аккаунт. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
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вконтакте, москва, технологии

"ВКонтакте" восстановила работу после сбоя

15:07 19.12.2020
 
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" полностью восстановила работу после сбоя, сообщили РИА Новости в компании.
"У пользователей в течение нескольких минут могли возникать проблемы с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстановили работу", - сказали в пресс-службе.
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Ранее в субботу пользователи "ВКонтакте" сообщили о неполадках в работе соцсети, свидетельствовали данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбои начались около 14.00 мск. По данным Downdetector, 81% пользователей соцсети жаловались на проблемы с загрузкой сайта, 7% жалоб связаны с доставкой сообщений, еще 11% жаловались на проблемы со входом в аккаунт. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
 
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