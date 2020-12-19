https://ria.ru/20201219/samolet-1590056092.html
В Сургуте готовится к вынужденной посадке самолет, летевший в Уфу
В Сургуте готовится к вынужденной посадке самолет, летевший в Уфу
Самолет авиакомпании "ЮТэйр", летевший из красноярской Игарки в Уфу, готовится к вынужденной посадке в Сургуте (ХМАО), сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T18:06
2020-12-19T18:06
2020-12-19T18:06
игарка
ютэйр
уфа
сургут
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 дек - РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр", летевший из красноярской Игарки в Уфу, готовится к вынужденной посадке в Сургуте (ХМАО), сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."После вылета из Игарки в Уфу на Boeing-735 сработала световая индикация отсутствия наддува. В интересах безопасности командир принял решение произвести посадку в Сургуте. Полет продолжен штатно с ограничением по высоте: 3 тысячи метров вместо 10 тысяч метров", - сказал собеседник агентства.По словам представителя авиакомпании, самолет должен приземлиться в крупнейшем аэропорту ХМАО около 20.25 (18.25 мск). Перевозчик готовит резервный борт, который вылетит из Сургута в Уфу ориентировочно в 22.30 по местному времени (20.30 мск).Источник РИА Новости в местных экстренных службах уточнил, что на борту воздушного судна находится 121 человек, в том числе 116 пассажиров.
https://ria.ru/20201216/samolet-1589579566.html
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игарка, ютэйр, уфа, сургут, происшествия