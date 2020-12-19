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Производитель пиротехники рассказал, как выбрать салют
Производитель пиротехники рассказал, как выбрать салют
Покупать развлекательную пиротехнику стоит только в специализированных магазинах, при этом нужно следить за целостностью упаковки, проверять срок годности и... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:12
2020-12-19T12:12
новый год—2021
россия
технодинамика
новый год
общество
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Покупать развлекательную пиротехнику стоит только в специализированных магазинах, при этом нужно следить за целостностью упаковки, проверять срок годности и сертификат, посоветовал заместитель гендиректора НИИ прикладной химии (НИИПХ, ведущее российское предприятие по разработке военной и гражданской пиротехники) Артем Муранов."Есть несколько очень простых правил. Фейерверки по техническому регламенту должны продаваться в специально оборудованных местах. Есть требования к магазинам по правилам хранения, расположения. Исходя из этого, мы делаем вывод, что пиротехнику с рук мы не покупаем", - сказал он журналистам.Заместитель гендиректора предприятия пояснил, что не стоит покупать пиротехнику в электричках и на рынках, где стоят отдельные палатки. По словам Муранова, там продажа идет с нарушением регламента. А раз продавец нарушает эти простые требования, "то, наверное, могут быть и другие нарушения".Сертификат и упаковкаПри выборе конкретного пиротехнического изделия стоит осмотреть его упаковку – на ней не должно быть повреждений и видимых следов намокания. Влагу эксперт назвал "основным врагом пиротехники". По его словам, если изделие во время перевозки сильно намокло, то очень велика вероятность его аномального срабатывания."Когда определились, не стесняемся, просим продавца показать сертификат. Вся пиротехника подлежит обязательной сертификации. В сертификате должен быть прописан конкретный артикул", - добавил Муранов.Перед покупкой следует проверить срок годности пиротехники. На дате не должно быть потертостей, исправлений, корректировок, которые могут говорить о попытках ее исправить. Кроме того, на упаковке фейерверка должна быть четко изложена на русском языке инструкция о порядке применения - "как ее расположить, какой радиус опасной зоны, где находится шнур, чтобы его поджигать, какие требования по утилизации"."Пиротехника должна продаваться в потребительской упаковке. Условно говоря, если мы берем хлопушку, в коробке 10 штук. Поштучно пиротехника не должна продаваться. Потребительской единицей является упаковка, вся информация по порядку применения содержится на упаковке, поэтому продавец обязан продавать это изделие в потребительской упаковке", - рассказал заместитель гендиректора предприятия.Правильный магазинЧтобы понять, стоит ли покупать пиротехнику в конкретном магазине, стоит обратить внимание, как она выставлена. Продукция должна находиться под стеклом, чтобы ее нельзя было "пощупать, покрутить, или, может, даже поджигать". Рядом должен находиться продавец-консультант, который будет показывать понравившийся продукт.Муранов призвал не стремиться купить изделие с самым большим калибром. Батарея состоит из трубочек различного диаметра, каждая из которых обеспечивает отдельный залп. Классические калибры - от 0,8 дюйма до полутора дюймов, причем чем выше калибр, тем более мощным получится залп, будут больше высота подъема и разлет."Если у нас с вами небольшая площадка, и семья находится на расстоянии тех же 30 метров, им смотреть салют, где диаметр полтора дюйма или даже 1,2 дюйма, будет не очень удобно, потому что это очень высоко задирать голову, постоянно так стоять неудобно. Я, например, предпочитаю 0,8 дюйма, это наиболее компактные коробки, с ними удобно обращаться и более комфортно смотреть", - объяснил он.По словам Муранова, не стоит бояться китайских фейерверков. Порох был изобретен именно там, и в этой стране традиции фейерверочного искусства насчитывают сотни лет. В Китае "очень большая школа, очень высокопрофессиональные заводы", отметил он."Еще один момент. Убедительная просьба по возможности, все-таки человек, который будет запускать пиротехнику, чтобы он был трезвый, потому что это принципиально …Мы к этому призываем", - подчеркнул эксперт.Как пояснили в холдинге "Технодинамика", в который входит НИИПХ, перед запуском батареи салютов следует убедиться, что над площадкой нет деревьев, линий электропередачи и других преград. От площадки до жилых зданий и других сооружений должно быть не менее 100-150 метров. Зрителям стоит расположиться с одной стороны от площадки. Наилучшего эффекта можно достигнуть, если встать так, чтобы наблюдать салют под углом 45 градусов. Кроме того, желательно, чтобы слабый ветер дул от зрителей и относил дым в сторону.
https://ria.ru/20201218/elka-1589659968.html
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россия, технодинамика, новый год, общество

Производитель пиротехники рассказал, как выбрать салют

12:12 19.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновСалют на международном фестивале фейерверков "Ростех", который проходит на территории парка "Патриот"
Салют на международном фестивале фейерверков Ростех, который проходит на территории парка Патриот - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Покупать развлекательную пиротехнику стоит только в специализированных магазинах, при этом нужно следить за целостностью упаковки, проверять срок годности и сертификат, посоветовал заместитель гендиректора НИИ прикладной химии (НИИПХ, ведущее российское предприятие по разработке военной и гражданской пиротехники) Артем Муранов.
"Есть несколько очень простых правил. Фейерверки по техническому регламенту должны продаваться в специально оборудованных местах. Есть требования к магазинам по правилам хранения, расположения. Исходя из этого, мы делаем вывод, что пиротехнику с рук мы не покупаем", - сказал он журналистам.
Заместитель гендиректора предприятия пояснил, что не стоит покупать пиротехнику в электричках и на рынках, где стоят отдельные палатки. По словам Муранова, там продажа идет с нарушением регламента. А раз продавец нарушает эти простые требования, "то, наверное, могут быть и другие нарушения".
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Сертификат и упаковка

При выборе конкретного пиротехнического изделия стоит осмотреть его упаковку – на ней не должно быть повреждений и видимых следов намокания. Влагу эксперт назвал "основным врагом пиротехники". По его словам, если изделие во время перевозки сильно намокло, то очень велика вероятность его аномального срабатывания.
"Когда определились, не стесняемся, просим продавца показать сертификат. Вся пиротехника подлежит обязательной сертификации. В сертификате должен быть прописан конкретный артикул", - добавил Муранов.
Перед покупкой следует проверить срок годности пиротехники. На дате не должно быть потертостей, исправлений, корректировок, которые могут говорить о попытках ее исправить. Кроме того, на упаковке фейерверка должна быть четко изложена на русском языке инструкция о порядке применения - "как ее расположить, какой радиус опасной зоны, где находится шнур, чтобы его поджигать, какие требования по утилизации".
"Пиротехника должна продаваться в потребительской упаковке. Условно говоря, если мы берем хлопушку, в коробке 10 штук. Поштучно пиротехника не должна продаваться. Потребительской единицей является упаковка, вся информация по порядку применения содержится на упаковке, поэтому продавец обязан продавать это изделие в потребительской упаковке", - рассказал заместитель гендиректора предприятия.
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Правильный магазин

Чтобы понять, стоит ли покупать пиротехнику в конкретном магазине, стоит обратить внимание, как она выставлена. Продукция должна находиться под стеклом, чтобы ее нельзя было "пощупать, покрутить, или, может, даже поджигать". Рядом должен находиться продавец-консультант, который будет показывать понравившийся продукт.
Муранов призвал не стремиться купить изделие с самым большим калибром. Батарея состоит из трубочек различного диаметра, каждая из которых обеспечивает отдельный залп. Классические калибры - от 0,8 дюйма до полутора дюймов, причем чем выше калибр, тем более мощным получится залп, будут больше высота подъема и разлет.
"Если у нас с вами небольшая площадка, и семья находится на расстоянии тех же 30 метров, им смотреть салют, где диаметр полтора дюйма или даже 1,2 дюйма, будет не очень удобно, потому что это очень высоко задирать голову, постоянно так стоять неудобно. Я, например, предпочитаю 0,8 дюйма, это наиболее компактные коробки, с ними удобно обращаться и более комфортно смотреть", - объяснил он.
По словам Муранова, не стоит бояться китайских фейерверков. Порох был изобретен именно там, и в этой стране традиции фейерверочного искусства насчитывают сотни лет. В Китае "очень большая школа, очень высокопрофессиональные заводы", отметил он.
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"Еще один момент. Убедительная просьба по возможности, все-таки человек, который будет запускать пиротехнику, чтобы он был трезвый, потому что это принципиально …Мы к этому призываем", - подчеркнул эксперт.
Как пояснили в холдинге "Технодинамика", в который входит НИИПХ, перед запуском батареи салютов следует убедиться, что над площадкой нет деревьев, линий электропередачи и других преград. От площадки до жилых зданий и других сооружений должно быть не менее 100-150 метров. Зрителям стоит расположиться с одной стороны от площадки. Наилучшего эффекта можно достигнуть, если встать так, чтобы наблюдать салют под углом 45 градусов. Кроме того, желательно, чтобы слабый ветер дул от зрителей и относил дым в сторону.
 
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