https://ria.ru/20201219/raketa-1590037740.html

В Якутии обнаружили фрагменты топливного бака "Союза-2"

В Якутии обнаружили фрагменты топливного бака "Союза-2"

Фрагменты топливного бака ракеты "Союз-2.1б" обнаружили в Кобяйском районе Якутии, сообщает пресс-служба Госкомбеспечения республики. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T14:46

2020-12-19T14:46

2020-12-19T14:46

хочу стать космонавтом

республика саха (якутия)

oneweb

космос - риа наука

роскосмос

алданский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589938867_0:25:583:353_1920x0_80_0_0_610ac1e6f875da9e03faa3271d6af474.jpg

ЯКУТСК, 19 дек - РИА Новости. Фрагменты топливного бака ракеты "Союз-2.1б" обнаружили в Кобяйском районе Якутии, сообщает пресс-служба Госкомбеспечения республики.Пуск ракеты "Союз-2.1б" с блоком "Фрегат" и аппаратами OneWeb состоялся в пятницу в 15:26 мск с площадки 1С космодрома Восточный. Это был единственный в 2020 году пуск с Восточного и первый полностью коммерческий старт с данного космодрома.Отмечается, что на замеры и поиски фрагментов в Кобяйский и Алданский район Якутии вылетели специальные группы."Кобяйская группа обнаружила фрагменты топливного бака, зафиксировала их координаты. Экологи забрали пробы", - рассказали в пресс-службе.В Алданском районе с пяти мониторинговых точек взяли пробы.Ранее сообщалось, что головной обтекатель ракеты-носителя упал на территории Алданского района.В районах падения отделяющихся частей, на территории Алданского и Кобяйского районов, находятся представители "Роскосмоса", службы спасения Якутии, работают радиолокационные системы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/orel-1590033921.html

республика саха (якутия)

алданский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), oneweb, космос - риа наука, роскосмос, алданский район