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В Якутии обнаружили фрагменты топливного бака "Союза-2"
В Якутии обнаружили фрагменты топливного бака "Союза-2"
Фрагменты топливного бака ракеты "Союз-2.1б" обнаружили в Кобяйском районе Якутии, сообщает пресс-служба Госкомбеспечения республики. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T14:46
2020-12-19T14:46
2020-12-19T14:46
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ЯКУТСК, 19 дек - РИА Новости. Фрагменты топливного бака ракеты "Союз-2.1б" обнаружили в Кобяйском районе Якутии, сообщает пресс-служба Госкомбеспечения республики.Пуск ракеты "Союз-2.1б" с блоком "Фрегат" и аппаратами OneWeb состоялся в пятницу в 15:26 мск с площадки 1С космодрома Восточный. Это был единственный в 2020 году пуск с Восточного и первый полностью коммерческий старт с данного космодрома.Отмечается, что на замеры и поиски фрагментов в Кобяйский и Алданский район Якутии вылетели специальные группы."Кобяйская группа обнаружила фрагменты топливного бака, зафиксировала их координаты. Экологи забрали пробы", - рассказали в пресс-службе.В Алданском районе с пяти мониторинговых точек взяли пробы.Ранее сообщалось, что головной обтекатель ракеты-носителя упал на территории Алданского района.В районах падения отделяющихся частей, на территории Алданского и Кобяйского районов, находятся представители "Роскосмоса", службы спасения Якутии, работают радиолокационные системы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201219/orel-1590033921.html
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республика саха (якутия), oneweb, космос - риа наука, роскосмос, алданский район