https://ria.ru/20201219/putin-1590049523.html

Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего обнять панду

Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего обнять панду

Российский лидер Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Александра Колясникова из Тульской области, загадавшего на "Елке желаний" обнять панду, сообщается... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T16:49

2020-12-19T16:49

2020-12-19T17:21

московский зоопарк

владимир путин

тульская область

общество

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Александра Колясникова из Тульской области, загадавшего на "Елке желаний" обнять панду, сообщается в телеграм-канале онлайн-марафона "#МыВместе"."Его мечту с "Елки желаний" снял 5 декабря на онлайн-марафоне #МыВместе президент России Владимир Путин. Вместе с родителями Саша приехал в российскую столицу и под присмотром сотрудников Московского зоопарка встретился с пандой", — говорится в сообщении.В воскресенье Саша побывал в специальной зоне для проведения тренингов, вход в которую закрыт для обычных посетителей. Сотрудники зоопарка рассказали ребенку, как проходит день животных, как о них заботятся и изучают их поведение.Для Саши поход в зоопарк и встреча с живой пандой стали "чем-то сверхъестественным"."Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые", — сказал он.Также отмечается, что во время экскурсии по зоопарку Саше и его родителям позвонил Владимир Путин.

https://ria.ru/20201215/elka-1589332463.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский зоопарк, владимир путин, тульская область, общество