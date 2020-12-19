https://ria.ru/20201219/putin-1590021754.html

Путин досконально вникает во все проблемы, заявил Песков

Путин досконально вникает во все проблемы, заявил Песков

Президент России Владимир Путин досконально вникает во все проблемы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:08

2020-12-19T12:08

2020-12-19T12:08

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий песков

владимир путин

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин досконально вникает во все проблемы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин вообще в целом во все проблемы вникает досконально", - сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, на чье мнение президент будет ориентироваться при принятии решения о вакцинации от коронавируса."Специалистов-то настоящих - их не так много", - добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589660029.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, владимир путин, общество